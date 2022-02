Antonella Menem se pronunció sobre su vínculo con su familia paterna y reveló que Zulemita nunca la habría recibido con los brazos abiertos. La hija de Carlos Menem Jr reveló cuán aislada siempre se ha sentido de la familia presidencial y aseguró que eso le significó grandes angustias y traumas emocionales.

“Fue mucho sufrimiento. Me costó muchísimo salir adelante con mi mamá, mis hermanos. La pasé bastante mal”, comenzó su descargo Antonella, en A la Tarde, donde reveló cuán apartada siempre estuvo de la familia Menem. “El rechazo de toda la vida de mi familia, que siempre quise estar cerca de ellos y nunca pude lograrlo, me generó mucho daño y traumas psicológicos”.

La sobrina de Zulemina Menem reveló cómo fue el poco contacto que ha tenido con la familia de su padre. “La única vez que vi a mi abuela fue cuando me hice los análisis de ADN. Estaba mi abuelo, Zulema y Zulemita”. Además, relató un violento episodio que vivió con la hija del presidente de la Nación, cuando intentó acercarse a él. “Con Zulemita no tengo contacto, ella todo el tiempo me alejó de mi abuelo. Me dicen que ella era la responsable de que yo no viera a mi abuela porque cada vez que llamaba o iba decía que no me atiendan”.

“Cuando yo intentaba llegar a la casa siempre había un escándalo, como lo que pasó cuando me agarró a las trompadas. Yo tenía 19 años y quería ver a mi abuelo, él me dijo que quería conocer a mi hijo”, relató la nieta de Menem sobre el día en que todo desbarrancó cuando ella quiso acercarse a su abuelo. “Se lo llevé a la puerta de la casa y cuando toqué el timbre la empleada llamó a la policía. Me decían que mi abuelo no estaba”.

La grave denuncia de Antonella Menem contra Zulemita

Hacia el final de su descargo, la joven no solo contó que la hija del presidente le pegó a ella, sino también a su hijo, que tenía menos de dos años. “Cuando llegaron mi abuelo y Zulemita, ella se bajó enfurecida y me agarró a las trompadas. Me pegó y le pegó a mi amiga que estaba conmigo”, soltó y remató: “También le pegó a mi hijo, que tenía un año y medio en ese momento. Estoy en una etapa de mi vida que no me quiero callar más”.