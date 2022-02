La mujer quedó en situación de calle, con todos sus muebles, este miércoles luego de que la dueña del lugar donde alquilaba le pidió que desalojara porque «llegaba un hijo de Mendoza».

«El principal problema es que como no tengo recibo de sueldo, ni garantía, nadie me quiere alquilar… pero yo siempre pude pagar un alquiler, amaso rosquitas y vendo en la calle, lo mismo hago con perfumes», contó en diálogo con este medio.

El alto costo de los alquileres también se ha convertido en un problema. «Yo estaba pagando 15 mil pesos por una pieza, cocina y baño sin gas… y puedo pagar hasta 20 mil pesos, pero ahora hay valores de 25 mil y hasta más de 30 mil pesos», subrayó.

La mujer se instaló con sus muebles a la intemperie sobre calle 106 y 21. «La gente se ha portado muy bien, se acerca con un mate, me han traído algunas cosas, una señora hasta me carga el celular… la verdad es que estoy muy agradecida», destacó.

«Si pago un alquiler, como lo hice siempre puedo pagar una casa de barrio… pero hace más de 24 años que estoy esperando una casa, algo que nunca ocurrió», se quejó.

«Yo repito, no quiero nada regalado ni prestado… quiero pagar un alquiler. Y me gustaría que el municipio se acercara un poco más, yo siempre he sido muy respetuosa, nunca hice problemas. Cuando me necesitaron para que distribuyera volantes y votos lo hice, y ahora no aparece nadie», completó.

Fuente: El Diario