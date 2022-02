En primer lugar, Cuevas comentó que durante el pasado lunes se llevó a cabo una reunión en la cual presentaron los balances y los mismos fueron aprobados por la actual Mesa Directiva.

En lo que respecta a las próximas elecciones que definirán a las nuevas autoridades de la Liga Pampeana, adelantó que se llevarán a cabo el día viernes 4 de marzo, para la cual existen actualmente 2 listas.

En la misma línea, fue consultado sobre los problemas que surgieron en torno a los avales de los candidatos y manifestó que ya estan cumplidos los requisitos para que cada uno de los candidatos pueda presentarse.

No obstante, remarcó “tanto Falagan como Ríos se autoavalaron, algo que para mi y a mi manera de entender la historia no corresponde, porque no te podes autoavalar, pero ni la Mesa Directiva ni las listas hicieron hincapié en eso y dejaron que corran“, expresó Cuevas.

En ese sentido, Cuevas fue consultado sobre la posibilidad de que, una vez finalizado su mandato, forme parte de la Comisión Directiva de la Liga Pampeana y anticipó “en la función estamos hasta el día que termine, ya le dije a las 2 listas que si les sirvo en algún lugar voy a colaborar“.

“Hay un trasfondo en todo esto, mis audios políticamente no han gustado y parte de mi salida es por eso, por más de que tenía los avales. Hubo presiones a los presidentes de los clubes para que yo saliera del ámbito, evidentemente hay gente a la que no le gusta mi manera de ser“, enfatizó.

Cabe recordar que Norberto Cuevas llegó a la Liga Pampeana en el año 2003, cuando llegó como delegado y desde hace 12 años es presidente de la misma.

Fuente: InfoPico