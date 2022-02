Este no será el último ajuste de precios. Según la petrolera estatal YPF, se seguirá «monitoreando la evolución de las variables que inciden en la formación de precios, teniendo en consideración las particularidades del contexto macroeconómico».

Los estacioneros aseguran que esta suba no alcanza a compensar el incremento de los costos fijos y variables.

«Es una gota de agua, pero seguimos complicados, te diría en terapia intensiva», dijo Roberto Martínez.

Una de las medidas que analizan para achicar gastos es el cierre nocturno de las estaciones. «En algunos pueblos ya están cerrando de noche porque se pierde mucho más de lo que se puede facturar. Por ahora esto sucede en algunas localidades pequeñas, no en grandes ciudades», dijo.

¿Qué pasa con el personal que trabaja de noche? «Esos empleados son reubicados en los turnos diarios. Estamos tratando por todos los medios de mantener las fuentes laborales», aseguró el empresario.

«Ahora tenemos un respiro por los volúmenes que se venden a raíz de que mucha gente sale de vacaciones, pero de marzo en adelante se complica», aseguró.

Reveló el volumen de venta que tiene que tener una estación de servicio para ser rentable. «Estamos hablando de una venta de 360 mil litros promedio al mes para no perder plata. Ya no hablamos de ganar, sino solamente de cubrir los costos. En las estaciones de pueblos esos volúmenes no están y los costos son iguales para los que venden mucho, como para los que venden poco», finalizó.

Fuente: Infotec