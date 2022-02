El diputado nacional José Luis Espert acusó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner de obstaculizar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y los trató de «chiflados». Asimismo, volvió a cuestionar el principio de acuerdo alcanzado por el ministro Martín Guzmán y reflotó su idea de realizar «una rebelión fiscal» si el Gobierno no aplica profundos cambios.

«El kirchnerismo duro, y esto lo incluye a Máximo Kirchner, no quiere un acuerdo con el Fondo porque están todos chiflados. Máximo, la mamá (Cristina Fernández), están todos chiflados. Es para meterles un chaleco y al Open Door, directo», ironizó José Luis Espert en declaraciones al programa W Ver y Rever, del canal TN.

Para el economista liberal, el oficialismo no puede tener diferentes posturas respecto a la negociación con el FMI, y mucho menos negarse a pagar la deuda de 47.000 millones de dólares que la Argentina contrajo entre 2018 y 2019. «Nosotros queremos un acuerdo que beneficie al país, no el mamarracho que firmó Martín Guzmán, aunque no sabemos qué se firmó porque solo tenemos una conferencia de prensa», resaltó sobre la falta de información que rodea el principio de acuerdo.

En ese sentido, Espert aclaró que el tratamiento del futuro acuerdo con el FMI en el Congreso no puede terminar igual que la fallida votación del Presupuesto 2022. «La Argentina no puede vivir aislada del mundo desde lo comercial y usar al mundo para pedirle plata prestada. Por eso vivimos con el problema de la deuda y vamos a los brazos de fascistas como Rusia y China, como va el kirchnerismo ahora. En Argentina hay que cambiar todo, porque no funciona nada», reflexionó.

Según el dirigente de Avanza Libertad, el principal problema del país es la clase política: «El problema de la deuda, la emisión, la inflación, los default, las crisis económicas y la pobreza de la gente, está adentro del Congreso. Es la política».

«La manera civilizada (de resolver los problemas) sería que se abra la economía del comercio, achicar drásticamente el tamaño del Estado, y cambiar las leyes laborales .Si eso no ocurre por las buenas que ocurra por las malas, con una rebelión fiscal», advirtió.