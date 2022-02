Anibal Fernández: «No le asigno valor a la carta de Máximo Kirchner»

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, minimizó la renuncia del conductor de La Cámpora, Máximo Kirchner, a la presidencia del bloque del Frente de Todos por su rechazo al acuerdo firmado entre el FMI y el Gobierno. «No le asigno valor a la carta de Máximo», marcó el funcionario.

En esa línea, el funcionario arremetió: «Si todos no se ponen de acuerdo, el presidente es el que tiene que tomar la decisión. Lo único que falta es que yo no acompañe al presidente porque él no hace lo que yo quiero».