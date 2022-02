El diputado santafesino Germán Martínez, cercano al ex ministro de Defensa Agustín Rossi, podría sustituir a Máximo Kirchner como jefe del bloque, según trascendió desde la quinta de Olivos, donde desde las 10 de la mañana Alberto Fernández está reunido con Sergio Massa para elegir el nombre.

Martínez es un viejo conocido de la Cámara baja, donde llegó como empleado raso en 2005 y en 2019 asumió como diputado nacional por Santa Fe. Integró la Comisión de Defensa, por su vínculo con quiera fuera ministro hasta julio, y como todo empleado del Congreso se lucía en cuestiones reglamentarias y de procedimiento.

Su figura habría sido propuesta por Alberto Fernández, interesado en repatriar a Rossi al Poder Ejecutivo después de su abrupta salida tras la pelea que tuvo con Cristina Kirchner, por el cierre de listas de Santa Fe. Una versión es que podría darle la Agencia Federal de Inteligencia, cargo que ejerce Cristina Caamaño como interventora, porque el Senado nunca trató su pliego.

Rossi negó ante LPO haber recibido alguna oferta para volver a vivir en Buenos Aires. «No he tenido ofrecimiento y no tengo ansiedad para integrarlo. Soy un dirigente del Frente de Todos, cuando me toca ser funcionario me pongo el saco cuando me designan en el cargo y me lo saco el día que lo dejo», señaló, quien mantiene una dura disputa interna con el gobernador Omar Perotti.

Fuentes legislativas aseguraron a LPO que Martínez tampoco fue contactado desde la quinta de Olivos, pero bien podría recibir el llamado en las próximas horas.

Agustín Rossi con Germán Martínez

La versión más fuerte es que Alberto le pidió a Massa un nombre de consenso para anunciar antes de las 21 horas, cuando parte a Moscú. De ahí su apuro en citarlo a Olivos, aun cuando en su entorno insisten en que no impondrá un jefe a dedo.

La única coincidencia hasta ahora entre Massa y Alberto sería que el elegido debería ser alguien del interior, con llegada a los gobernadores, sin pasado antikirchnerista y capaz de hablar con los movimientos sociales. Nada fácil. Surgieron otros nombres como el del sanjuanino José Luis Gioja, actual vice de la Cámara baja.

El tigrense, de todos modos, habría sugerido esperar a una reunión entre los referentes del bloque para no generar resistencias que compliquen la tarea parlamentaria. De mínima, un sondeo a los gobernadores u otros referentes con diputados en el bloque para que den asentimiento.

Otras diputados «del interior» que circularon son el entrerriano Marcelo Casaretto, secretario de la Comisión de Presupuesto, donde el presidente seguirá siendo Carlos Heller. Las negociaciones continúan.