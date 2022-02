Distintas organizaciones políticas, sociales y gremiales de La Pampa se movilizan esta tarde para reclamar por cambios en el funcionamiento del sistema judicial argentino y la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

La marcha se replica en las distintas provincias del país y tiene su epicentro en la ciudad de Buenos Aires.

En Santa Rosa la convocatoria tuvo epicentro en la plaza San Martín, desde las 19 horas. Desde ahí se movilizan hacia la sede de la Justicia Federal. La bandera principal que portan los manifestantes dice: «Con esta Corte no hay Justicia ni Democracia»,

«Por una justicia al servicio del pueblo», reclamó la dirigente Lizzy Rossi. «Por una justicia feminista», proclamó. Y cantó: «se va a acabar, se va a acabar, esta justicia patriarcal».

En otro tramo, Rossi pidió «no más cárcel a Milagro Sala».

«¿Ustedes les parece que hayan hecho espionaje? no solo a familiares políticos, sino a los familiares del Ara San Juan», reprochó en plena marcha hacia al Juzgado Federal de Santa Rosa.

«No la soportamos esta justicia no la queremos más. Basta de Justicia de clase», aseveró, y les reprochó que «no pagan un solo impuesto».

«No prestan servicio de Justicia al pueblo», sostuvo al ritmo de los redoblantes de fondo.

Durante el acto se lee un documento consensuado con todas las organizaciones que participan. «La Pampa no es una isla. Marchamos porque con esta Corte y jueces corruptos no hay justicia ni democracia», es la consigna.

La semana pasada, durante el anuncio de la convocatoria, Rossi remarcó que «queremos que se haga sentir la movilización del 1F reclamando la renuncia de esta Corte. Con esta Corte no hay justicia, no hay democracia posible si uno de los poderes fundamentales no hace lo que tiene que hacer y responde únicamente a los mandatos de los poderes concentrados desentendiéndose de las necesidades del pueblo».

«Esta Corte es clasista, racista, machista y no tiene perspectiva de derechos humanos y de protección de la niñez y la adolescencia. Lo venimos sufriendo. Lo más grave es que cuando no hay una Justicia que responda a las necesidades de la democracia, terminamos en un callejón sin salida para la democracia», dijo.

Por su parte, el abogado Víctor Cheli dijo que «el pedido es para que esta Corte corrupta, porque dicta fallos donde el interés está puesto en los poderosos y no el lugar de la gente, renuncie. Pero también para que se instrumente una reforma judicial integral porque no alcanza con cambiar cuatro jueces o modificar la Corte. No es fácil, los jueces de la Corte se van a resistir, pero cuando el pueblo se moviliza produce hechos».

Dijo que «es poco lo que puede hacer el Gobierno, el Ejecutivo y el Legislativo, pero seguramente esto va a alentar a que se presenten proyectos para modificar esta situación tan riesgosa para la república».

La convocatoria -que es impulsada por organizaciones afines al kirchnerismo- cosechó el repudio de los partidos de la oposición. El Comité Provincia de la UCR advirtió que «resulta inquietante y repudiable que la conducción de dichas organizaciones convoque a una movilización cuya consigna es echar a la C.S.J.N., incitando a forzar la remoción de sus integrantes de manera inconstitucional», y se quejaron de la «conducta hipócrita» del Gobierno nacional por no condenar la iniciativa.

Fuente: El Diario