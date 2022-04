Luego de haber atravesado el coronavirus sin mayores a pesar de no estar vacunado, el concejal Marcelo Guerrero (Propuesta Federal), aseguró que se va a inocular para «no quedar afuera del sistema, afuera del mundo», aunque dijo que aún mantiene dudas respecto a los posibles los efectos secundarios o colaterales que puedan llegar a generar a largo plazo.

«Estoy recuperado, puedo decir que superé al Covid19, al menos en este primer contagio. Todavía no estoy vacunado, no es que sea antivacunas ni nada por el estilo, soy una persona que a lo largo de mi vida he tratado de no consumir químicos, me cuesta hasta tomar un paracetamol para un dolor de cabeza», dijo Guerrero y explicó: «Soy vegetariano, no tomo alcohol, y trato de cuidar mi salud de acuerdo a las convicciones que tengo».

En esa línea, Guerrero señaló que «siempre me interesó el tema de la medicina, tengo muchos familiares médicos, y más que nada el temor que creo que tenemos todos los que hemos leído algo, es que una vacuna que sale tan pronto me generaba, y me genera aún, dudas».

«Cuando una vacuna normalmente tarda 10 años en desarrollarse, para saber los pros y los contras, al salir en menos de un año me generaba y me genera muchísimas dudas. Si acepto, reconozco y respeto a las personas que sí, y de hecho mis hijos están todos vacunados», acotó.

De todos modos, Guerrero reconoció que la vacuna «seguramente ha evitado muertes e internaciones, pero a mi la duda que me genera es a largo plazo, los efectos secundarios o colaterales que pueda llegar a tener», dijo. Y agregó que «no se cuáles puedan llegar a ser, y no los vamos a saber hasta dentro de 10 años, esa es la realidad. Está perfecto que se vacunen las personas que están convencidas de lo que están haciendo, indudablemente a salvado vidas, y atempera un montón en muchos casos los efectos fuertes que te puede producir este virus».

Sin opciones.

El edil dijo que se va a vacunar, «porque no tengo demasiadas opciones tampoco, quedo afuera del sistema, quedo afuera del mundo». Asimismo, sin ningún rigor científico, Guerrero señaló que cree tuvo la variante Ómicron, «nunca voy a saber que me hubiera pasado si me agarraba otra variante».

Si bien los especialistas explicaron que las vacunas están basadas en plataformas previas, con fórmulas que se vienen usando desde hace mucho, Guerrero dijo que «desconozco tan en profundidad, pero si he leído con respecto a la duración de los estudios para hacer pública una vacuna».

Experiencia propia.

Respecto a su contagio de coronavirus, el concejal señaló que «se contagió primero mi hijo, después mi hija y después yo. Está el novio de mi hija que vive en Inglaterra y él si está vacunado, y está mi novia que vive conmigo y no está vacunada. Aunque parezca irrisorio intentamos que se contagie rápido, porque ya que íbamos a estar todos juntos, para no tener que esperar el tiempo de cuarentena. No se contagiaron ninguno de los dos. Tomamos mates, convivimos juntos, y gracias a Dios no se contagió».

«Es todo tan relativo, tan desconocido, tan nuevo y tan tremendo, y sabemos bastante poco al respecto, porque suceden estas cosas que te hacen dudar de algunas cuestiones», reiteró.

Generar defensas.

A su vez, el edil dijo que cree «que todo ayuda para estar mejor, la alimentación, la vida sana, el deporte, todo lo que ayude a generar más defensas siempre va a ser beneficioso para el cuerpo. No creo que en este caso que sea solamente la alimentación o algo en particular, quizás algún día los sepamos, la gente que no se contagia, por qué no se contagia».

«Leímos con mi novia algo respecto a la genética que aparentemente tiene que ver, de porqué algunos se contagian y otros no, también escuché del tipo de sangre. Pero la única realidad es que aparentemente lo único que atempera, no la para porque está comprobado que nos seguimos contagiando, es la vacuna», explicó.

Estilo naturista.

«Los que tenemos un estilo de vida más naturista, tenemos ciertas dudas, a mi me las genera y me las va a seguir generando, a pesar de que me voy a vacunar igual. No estoy en contra de las vacunas, mi duda como la de muchos, es el tema de los tiempos. A mi me genera dudas, y es por eso que no todavía no me he inoculado. Me parece perfecto que las personas se vacunen, sobre todo las que están convencidas. En mi caso no estoy convencido, pero no me queda otra, asique en 10 años veremos qué pasa», dijo Guerrero.

Consultado respecto a si considera que como concejal tiene una responsabilidad distinta al resto, señaló que «puede ser y no, yo creo que cada uno tiene su responsabilidad. No hubiera tenido dudas en vacunarme si se hubiera comprobado que se frenaba la pandemia. Pero tengo evidencias propias, acá en mi casa, que una persona que no estaba vacunada no se contagió. Es muy relativo. Son posiciones de cada uno y creo que todas deberían ser respetadas», concluyó.

Fuente: Diario La Arena