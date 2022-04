Natalie Pérez fue invitada al parador #PlayasMovistar y rompió el silencio tras los rumores de romance con Chano Moreno Charpentier y con Nicolás Occhiato. «Me da mucha alegría«, reconoció la cantante en diálogo con el portal PrimiciasYa. Además también habló sobre el estreno de la segunda temporada de Casi Feliz, la serie de Netflix que protagoniza con Sebastián Wainraich.

Desde hace unas semanas, Natalie Pérez es el centro de rumores sobre romance con dos famosos muy reconocidos: Chano y Nico Occhiato. El cantante está en un buen momento, según se lo pudo ver en Los Mammones, activo y contento, tras pelear por su vida luego de recibir un disparo. Por su parte, Occhiato actualmente está en la costa atlántica junto con sus compañeros de Nadie dice nada, mientras esquiva las especulaciones y repercusiones sobre el affaire que habría tenido con Graciela Alfano.

Desde las #PlayasMovistar que organiza la compañía de telecomunicaciones con artistas en Playa Grande, Mar del Plata, Natalie Pérez rompió el silencio sobre su situación sentimental. En diálogo con PrimiciasYa, la cantante aseguró, con humor: «Estoy sola, todavía no chapé en este comienzo del 2022. Veremos qué sucede, vamos a dejar que suceda naturalmente«. Sobre su vínculo con Nico Occhiato, explicó que lo conoce ya que le hizo varias notas para su programa de radio, pero que no salió con él.

En tanto sobre Chano, la cantante reveló: «Lo quiero mucho y es un gran amigo. Hicimos una canción muy hermosa que ya pronto la van a poder ver». «Me da mucha alegría compartir música con él«, agregó, sincera. Para cerrar, Natalie Pérez también habló sobre su futuro actoral en Casi Feliz, la serie que «en febrero o marzo» estrenará su segunda temporada en Netflix. «La tenemos ahí guardada para que salga y les va a gustar mucho«, aseguró la actriz.

Un descargo en contra de las suposiciones

Hace unos días atrás, Natalie Pérez hizo una presentación en donde cantó con mucho sentimiento una canción sobre tener el corazón roto. Entonces, muchos sitios empezaron a especular que estaba dedicada a Chano y al desamor que sufrió por la breve relación que tuvieron. Frente a esto, la cantante de mostró muy tajante y lanzó una fuerte declaración.

«Y la canción que canté en el piano, para vos periodista, te cuento que hay un chico que me encanta y que me rompió el corazón este año, y quería que de alguna forma supiera que todavía me acuerdo de él, y por eso en la canción decía ‘¿Por qué te olvidaste de mí?’«, comenzó. «Nadie más me rompió el corazón, y aprovecho y te mando un beso. Me encantás. Igual lo de romper el corazón es relativo, porque nadie puede romperte el corazón. Solo uno lo puede descuidar», sentenció.

«Que tengan lindo domingo, les mando un abrazo muy grande. Todo lo que dicen los periodistas es mentira», cerró sobre los rumores de romance con Chano que, desde ya, quedó claro que son falsos.