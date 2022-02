A fines de noviembre apareció la variante Ómicron de coronavirus, desde entonces los casos aumentaron a nivel mundial y muchos países enfrentaron su tercera ola de Covid, en el caso de Argentina se confirmó la circulación comunitaria de esta cepa los primeros días de enero. En este contexto global, incrementaron los hisopados y una tiktoker aprovechó la situación para mentirle a su jefe, le dijo que había dado positivo y se tomó el día para irse de fiesta.

Una tiktoker llamada Ellie le dijo a su jefe que había dado positivo de covid, pero en realidad no fue así. La joven mintió porque quería salir a bailar con sus amigas, pero no esperaba en medio de la fiesta le llegara un mensaje por parte de su empleador: «¿Dónde estás?»

En su cuenta de TikTok (@elliemiddleton1973) compartió un video donde contó lo sucedido. «Fingí que tenía covid para salir el viernes, pero recibí un mensaje de mi jefe que arruinó todo», inicia la anécdota de Ellie. Su jefe le había preguntado dónde estaba.

La tiktoker le contestó que se encontraba en su casa, como supuestamente había dado positivo debía respetar los protocolos sanitarios para evitar la propagación del virus. Sin embargo, su jefe retrucó: «¿Cómo es que estás afuera? Ellie no se quedó atrás y le consultó por qué pensaba eso.

El jefe de Ellie le dijo que la había visto en las historias de Snapchat de Lily, una de las amigas de ella. La tiktoker insistía con que eso no era posible, entonces su jefe le pidió que le enviara el comprobante del PCR positivo a su casilla de e-mail, pero la chica no pudo sostenerlo y tuvo que contarle la verdad.

«Mi resultado fue negativo, hice uno de los PCR que tiene mi madre porque ella trabaja en un hogar de adultos mayores y me dieron el resultado rápido», respondió inmediatamente y siguió: «Así que fui a la fiesta de cumpleaños de Lily solo para mostrar mi cara, pero puedo volver al trabajo mañana porque di negativo«.

El video de la tiktoker ya fue reproducido por más de 266 mil usuarios y acumuló más de 80 mil me gustas. Entre los comentarios que recibió, algunas personas le remarcaron que la primera regla que debe tener en cuenta cuando se finge estar enferma es no publicar contenido en ninguna red social. Hasta el momento no trascendió si la joven asistió a su trabajo o fue desvinculada del mismo.