El subsecretario de Salud de La Pampa, Gustavo Vera, dijo este domingo que en esta tercera ola de coronavirus los contagios son tres veces superior pero hay 10 veces menos internaciones que en la segunda ola en la provincia.

“Las internaciones tanto en clínica como en terapia son 10 veces inferior a la segunda ola, cuando el número de infectados es tres veces superior“, dijo.

El subsecretario también resaltó los números de la vacunación. “El 93.7% está con primera dosis, el 89.33% con el esquema completo y hay un 49.49% de tercera dosis colocadas”, expresó. “Son los mejores números del país, Argentina tiene 87% primera dosis y 76% de esquina completo”, comparó.

“Estos números, más otras medidas de mitigación, son las responsables de la disminución de casos que se observan en la provincia”, dijo.

“Lamentablemente ante tanto número de casos, los fallecidos son un marcador tardío. Y se da en no vacunados. En este caso igual a la segunda ola, en todas las edades. En el caso de las muertes de personas vacunas se viene dando en personas de edad muy avanzada y con graves comorbilidades… Igualmente es muy inferior a la segunda ola”, agregó.

“En los no vacunados es igual que en segunda ola. Y en vacunados incompletos, si bien no es lo mismo que el completo, también tiene ya disminución de internación y fallecimiento que el no vacunado”, finalizó.

Desde el inicio de la pandemia, en nuestra provincia se registraron 101.145casos positivos para Covid-19, de los cuales 5.462 permanecen activos, 926 han fallecido y 94.757 se han recuperado. En las últimas tres semanas, se vienen registrando bajas de los casos.

