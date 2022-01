Se posterga el juicio contra Juan Darthés hasta marzo. Las audiencias se retomaron este jueves, donde se esperaba que declararan 7 testigos, entre ellos, ex compañeras de Thelma Fardín de la novela “Patito Feo” y también la actriz Anita Coacci, que denunció al actor por acoso sexual.

Darthés está acusado por estupro agravado por la denuncia que Thelma Fardin efectuó en 2018 por una situación de abuso sexual de cuando ella era menor de edad y él tenía 45 años.

Se esperaba que el actor declarara este viernes junto a su esposa y otros testigos. Sin embargo, debido a retrasos en los testimonios de los testigos, eso no pudo concretarse y el juicio se postergó hasta marzo de este año.

El jueves declaró el psiquiatra argentino Enrique Stola, especializado en género. El viernes, se sabe que declararon Anita Co y la psicóloga de Fardín.

«Me sentí bien por haber podido relatar todo lo que me pasó, no sólo para mí, también para la causa y fui muy escuchada y estuve muy a gusto», compartió Anita luego de dar casi dos horas de testimonio.

Cuándo podría declarar Juan Darthés

Las audiencias continuarán el 4 y el 18 de marzo próximo, dispuso el juez de la causa, Ali Mazloum, cuando se espera que testifiquen los testigos del acusado y el propio Juan Darthés.

De cuánto tiempo podría ser la condena a Darthés

Según explicó el abogado de Thelma Fardín, Martín Arias Duval, Darthés enfrenta una pena máxima de 12 años de prisión por el delito de «estupro agravado», según la legislación brasileña, lo que corresponde a la carátula de «abuso sexual con acceso carnal», precisó el abogado, y agregó que no creen «que demore mucho la sentencia, al menos no en una primera instancia».Si es condenado, Darthés cumplirá la pena en Brasil y no será extraditado.