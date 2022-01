Una mujer de la localidad de Realicó, que perdió un embarazo de ocho meses por la supuesta falta de controles, denunció penalmente a la profesional que la atendía por mala praxis y abandono de persona.

La profesional, que la atendió desde el inicio del embarazo de riesgo, en las últimas semanas de gestación viajó para acompañar a un familiar con Covid y, a su regreso, por una serie de desencuentros y en el momento que la embarazada requería controles seguidos, la volvió a ver cuándo el bebé estaba muerto.

El hecho, revelado por el medio realiquense Infotec, ocurrió en el año 2020 y la investigación del caso la lleva adelante el fiscal Juan Pellegrino, en los Tribunales de Pico.

Cecilia Martínez comentó el difícil momento que vivió tras perder un embarazo de ocho meses, que la llevó a radicar una denuncia contra la profesional –que por ahora no identificó- que la atendía en un centro asistencial privado de Realicó.

«Yo empecé con mi embarazo a los 40 años, cuando me entero de que tengo una diabetes gestacional, me comienzo a atender con una médica especialista que es de otro lugar, pero atiende en Realicó», comentó Martínez.

Desde el inicio todo transcurrió con normalidad y varios controles por tratarse de un embarazo de riesgo, pero esas visitas médicas se vieron interrumpidas en las últimas semanas, cuando la misma médica había recomendado visitas más reiteradas.

Según indicó la denunciante, el 14 de abril de 2020 vio a la profesional en un control de rutina y allí le indicaron un control estricto de la presión y colocarse insulina. En ese momento, la doctora le remarcó que «tenía que atenderme mucho más seguido, sabiendo que yo tenía diabetes gestacional, por lo que era una paciente de riesgo».

Viaje

El 29 abril la paciente se hizo una ecografía y le avisó por WhatsApp a su médica, como lo hacía habitualmente, que le dejaba los estudios en el centro asistencial para que los revisara. Pero la doctora le respondió «yo no estoy en Realicó, tuve que viajar de urgencia porque mi mamá tiene COVID y está en Buenos Aires, no sé cuándo voy a volver». Martínez preguntó qué tenía que hacer mientras tanto, a lo que la profesional respondió «quedate tranquila, cuando llegue, te aviso y venís».

Pero, según indicó la paciente, «eso nunca pasó, cuando llegó a atender a Realicó, nunca me enteré». El 13 de mayo, a un mes sin ver a la doctora y preocupada por el tema, Martínez llamó al centro de salud y allí le indicaron que la doctora ya había regresado, por lo que le dieron un turno para el 19 de mayo. «Me llamó la atención, porque si una médica llega a su trabajo y tiene pacientes de alto riesgo, es a las primeras personas que tiene que atender», recordó la realiquense.

Dos días antes del turno, Martínez sufrió un malestar no relacionado con el embarazo, por lo que la médica le dijo que la visitara al día siguiente. El 18 de mayo la mujer concurrió al consultorio y allí la profesional le dijo «Cecilia, habías desaparecido». Y la paciente respondió «no doctora, la que desapareció fue usted».

Ecografía

En ese contexto, la médica comenzó a realizarle una ecografía y no se escucharon latidos, por lo que consultó con otros dos profesionales más y luego le indicó: «Cecilia, tu bebé está muerto».

Martínez recordó que «eso fue un momento muy difícil, un shock tremendo, de ahí me hicieron el electro y me ingresaron para hacerme una cesárea de urgencia, yo con la esperanza de que se equivocaran y estar esperando el llanto de mi bebé. Eso fue el 18 de mayo a las 11 de la mañana».

Tras el terrible momento vivido, la mujer fue advertida sobre la necesidad de realizar una autopsia al cuerpo del bebé, por lo que fue trasladado a General Pico y se lo entregaron 3 meses después, el 12 de agosto de 2020, cuando comenzaban a flexibilizarse las restricciones y le permitió realizar el velatorio.

La mujer relató que «cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando, hice una denuncia penal, porque pareciera que de estas cosas no se hablan, que se quiere ocultar todo y no está bueno, esto lo

esto lo hago únicamente para que las personas que pasaron por algo similar se animen a denunciar».

Y remarcó: «Yo pienso que con mi hijo hubo negligencia, abandono de persona, aunque en el marco de la ley se manejen de otra manera y les cueste encuadrar cosas. Yo, por el momento, no me animaría a decir nada porque no estoy al tanto, pero creo en la justicia, necesito creer en la justicia, esto no puede quedar en la nada».

Fuente: El Diario