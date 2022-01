Mientras el conflicto entre las obras sociales y la Asociación de Ginecología y Obstetricia de La Pampa sigue sin resolverse, al menos dos profesionales de Santa Rosa ya pidieron volver al Colegio Médico.

La discusión parece no tener salidad para ninguna de las partes. Mientras las organizaciones de la Seguridad Social ya avanzaron con un nuevo esquema de cobertura -que incluye un sistema de reintegros, derivaciones y un obvio recargo sobre el sector de salud pública-, empezó a crecer la preocupación por el impacto que significa para las y los profesionales que quedaron fuera del Colegio.

Para algunos profesionales, esto ha derivado en la caída de pacientes. Y quienes las han mantenido, se encuentran con un sistema complejo y engorroso ante la falta de cobertura: no solo por las prácticas que no están cubiertas, sino que además se deben abonar sumas altísimas ante cada consulta. Además, los pocos que quedaron conveniados ya anunciaron que no toman nuevas pacientes.

Según pudo confirmar este medio,, este viernes ingresaron al Colegio Médico dos pedidos de profesionales que piden se deje sin efecto su renuncia y que se los reincorpore a OSDE y OSECAC. En ambos casos los argumentos son idénticos: fundamentan en la falta de acuerdo entre las obras sociales y AGOLP, lo que resulta en que las pacientes afiliadas “se ven seriamente afectadas por la falta de cobertura social de salud gineco-obstrética, acarreando esta situación consecuencias sociales importantes”.

Desde un principio, la Asociación que nuclea a las y los profesionales de la ginecología y la obstetricia presionó para tener mayor rentabilidad y por eso más de 40 se fueron del Colegio. Las obras sociales -entre el SEMPRE, sindicales y prepagas- no dieron el brazo a torcer, y ante esa situación se empezó a convocar a ginecólogos y ginecólogas de otros puntos del país para que vengan a la provincia.

Fuente: El Diario