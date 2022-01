La vicerectora de la Universidad Nacional de La Pampa, a cargo del rectorado, Verónica Moreno, afirmó que no se implementará el pase sanitario en la casa de altos estudios, aunque aclaró que apuestan a la vacunación de los docentes y no docentes, como también de los estudiantes, para volver a una presencialidad cuidada en la vuelta a clases después de dos años de pandemia durante los cuales se trabajó en la virtualidad.

«Lo hemos conversado en el equipo de gestión, entendemos que no corresponde. No podemos solicitar un pase sanitario de manera obligatoria, cuando no hay legislación que lo respalde», aseveró, ante la consulta de este medio.

Moreno confió que está al tanto de que la Universidad de La Plata, la UTN y la de La Matanza anunciaron un pase sanitario. Pero también puso en duda su implementación, ya que, dijo, no informaron qué sucederá con los estudiantes que no lo tengan y quieran cursar en las aulas.

«Más que hablar de pase sanitario, decidimos estimular la vacunación. Creemos que hay que vacunarse, entendemos que es lo que corresponde. El año pasado se hizo una ronda de consultas entre el personal, era un porcentaje bajo el que no se había vacunado, en relación directa con el resto de la población. Y también sabemos que después de eso fue mucha gente a vacunarse», contó.

-¿No hay respaldo legal para el pase sanitario? -se le consultó.

-No hay respaldo en el sentido de la obligatoriedad. Hablan de pase sanitario, pero nadie dice que no vas a poder ingresar. Porque también se puede pedir un PCR negativo. El mensaje es medio extraño. No hay una ley que diga que toda la población está obligada a vacunarse. Es cierto que las universidades tenemos autonomía. Pero nadie dice que está prohibido ingresar. Entonces nosotros no solicitamos el pase, pero ponemos el acento en que puedan ir a vacunarse.

Confiamos en lo que dice Salud Pública, es necesario vacunarse para cuidarse entre todos. Ese es el mensaje que queremos dar. Ya estamos trabajando de manera presencial, vamos a recibir una gran masa de estudiantes que ya empezaron a circular solicitando información. Las personas que vienen se están cuidando. Manejamos lo que podemos manejar, el uso del barbijo en lugares cerrados, ventilación, cuidar los espacios.

-¿El inicio con clases presenciales que se anunció a fines del año pasado está ratificado a pesar de la ola actual?

-Sí. Lo venimos sosteniendo desde agosto pasado. Pero también tendrá que ver con las condiciones que podemos ofrecer, hay que ver la cantidad de ingresantes de cada facultad, hay que poner en valor los estudiantes que tenemos en años avanzados, los números son diferentes, hay facultades que ya establecieron que aulas que eran para 100 personas ya no podrán serlo. La presencialidad es un hecho, será un hecho cuando podamos organizar estos aspectos, pero no hay que imaginarse que la presencialidad es la vuelta a lo que era hace dos años, como si no hubiera pasado nada.

-¿Cuándo es el momento clave para definir esa organización?

-Cada facultad se está organizando y definiendo los términos en los que se va a trabajar. Hay carreras que pueden tener propuestas bimodales, otras que tienen más cuestiones prácticas, como el manejo de laboratorios. Seguramente la semana que viene tendremos un panorama más claro de cada unidad académica.

Fuente: El Diario