«La sociedad falló en todo», dijeron los familiares del joven peluquero en un durísimo testimonio al sitio digital Portal21.

La comunidad de General Acha -con muestras de profundo dolor- despidió el domingo los restos de Godoy, asesinado de una puñalada en el pecho en el barrio Silva de esa ciudad.

Un menor de edad, de 15 años, está acusado de ser el autor del crimen. Aparentemente, hubo una discusión y el agresor cruzó la calle y lo apuñalo. El hecho se produjo pasada la 1 de la madrugada del sábado.

Más tarde, el chico se presentó en la comisaría y quedó demorado en el marco de la investigación. Como es inimputable, ya fue institucionalizado.

«Nosotros los que queremos es que se hagan las cosas bien, en principio reclamar justicia… sabemos que es menor de edad, que es inimputable, es decir que no se va a hacer nada», dijeron los familiares de Godoy.

«A nosotros nos queda hacer algo, algo para que cambie esta situación. No va a ir preso, ni a la cárcel… este delito va a quedar impune», lamentaron.

«La sociedad falló en todo… un pibe que viene cometiendo delitos, provocando violencia de todo tupo, que termina haciendo lo peor, que es quitarle el hijo a una madre y destruir una familia», dijeron en otro tramo de un duro testimonio brindado al sitio digital Portal21.

«Todos lo que conocemos a Martincito sabemos que vamos a estar… a las personas que no los conocieron les digo que miren a sus hijos, a sus hermanos, a sus familiares y se pregunten cuándo les puede tocar a ellos, cuándo vamos a tener que estar enterrando a nuestros seres queridos», añadieron.

«¿Qué nos pasó como sociedad? ¿Cómo pueden decir que es inimputable, que no pueden hacer nada? Tenemos que cambiar. Yo no puedo quedarme sentado acá para que me maten un nieto, otro hijo… yo tengo que hacer algo, ya que nadie lo hace», dijeron.

Con relación a la marcha del domingo, a las 18:00 horas, aseveraron: «No vamos a pedir, sino que vamos a exigir justicia… si nos unimos tienen que hacer lo que nosotros decimos, lo que el pueblo les pide… ¿Hasta cuando vamos a dejar que pase esto, que se nos caguen de risa en la cara?».

«Un pibe que trabajaba, que valía oro… gente, tenemos que cuidar a nuestros seres queridos. Tenemos que cambiar las leyes, así que pedimos que nos acompañen por Martín y por nuestros seres queridos», resaltaron.

El testimonio finalizó con la madre del joven abatida y entre lágrimas: «Nadie me va a devolver a mi hijo, nadie me va a devolver a mi bebé».

Fuente: El Diario