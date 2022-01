Chos Malal pertenece a la localidad de La Humada, se encuentra a 60 kilómetros de allí y es dificultosa su accesibilidad; cuenta con un moderno Centro Sanitario de Salud que atiende a más de una veintena de familias residentes de la zona.

El Gobierno provincial, a través de Ministerio de Conectividad y Modernización, planificó una obra que fue ejecutada por la Empresa Provincial de Telecomunicaciones (EMPATEL) Sapem para provee el servicio de internet al paraje -perteneciente a la comuna de La Humada-, que le permitirá mejorar la comunicación con el Centro Sanitario de Salud.

Rosario Peletay, hija de pueblos originarios del Paraje Chos Malal, formó sus estudios de Enfermera Profesional en la provincia de Mendoza, posteriormente ofició en la localidad de 25 de Mayo, y desde el 15 de septiembre de 2018 se encuentra a cargo del Centro de Salud de su localidad. Junto a un chofer y un encargado de los servicios generales, conforman en el equipo de trabajo en el Centro Sanitario de Salud de Chos Malal. La profesional tiene en claro que las cosas que parecen normales en la ciudad y pasan como si nada, en el campo o en los parajes del oeste profundo pampeano adquieren mucha importancia: “tener internet nos cambia la vida y la manera de trabajar» resumió, vía telefónica, a la Agencia Provincial de Noticias.

“Es una obra muy importante para la localidad y en nuestro caso para todo el sector de Salud Pública, porque no teníamos buena comunicación, nos prestaban de la Escuela, usábamos la señal de ARSAT, pero no es lo mismo porque a veces sólo podíamos mandar mensajes, no podíamos llamar o consultar con otros médicos aprovechando el sistema de telemedicina. Nos comunicamos mucho con los médicos de Santa Isabel y Algarrobo del Águila únicamente”, contó.

“Ahora que se inauguró este servicio, directamente hacemos todo desde el Centro de Salud, llamadas, nos comunicarnos directamente desde la sala de Chos Malal”, agregó.

El Centro Sanitario no cuenta con un médico permanente, lo cual hace que se dependa de profesionales que estén de guardia en localidades cercanas para atender o consultar determinadas patologías de personas afincadas en la zona rural.

“El tema de comunicación nos hacía mucha falta; para el pedido de medicación, cargar los pacientes al sistema, ahora hacemos todo desde Chos Malal. Antes teníamos que hacer un viaje para registrar todos los pacientes, otro al mes para hacer lo mismo con la medicación que necesitábamos o teníamos que movernos de un punto a otro en la localidad para acceder a la señal”, remarcó, ejemplificando que en no pocas oportunidades debían realizar extensas caminatas hasta encontrar un centro elevado que permitiera el enlace.

También se refirió a que el nuevo sistema de comunicación facilitará la logística de trabajo en el Centro Sanitario. “Esta obra era muy esperada para Salud. A partir de hoy podemos hacer todo desde Chos Malal y evitaremos los viajes, es un giro en nuestra vida familiar y profesional. Hacemos todo desde ahí, los pedidos bimestrales de leche, no tenemos que andar viajando a La Humada, los pedidos de urgencias, que si no teníamos luz los pasábamos por radio. Ahora el médico ve directamente al paciente por el sistema (de telemedicina), antes tenía que ir personalmente hasta Chos Malal”, describió.

“Vamos a ponernos al día con la farmacia, la medicación, el paciente que concurra al Centro quedará cargado ese mismo día. Ante eventuales derivaciones, los médicos conocen anticipadamente que el paciente sale desde Chos Malal para atender una dolencia puntual”, contó.

Peletay no obvió reconocer y agradecer la decisión del Gobierno provincial y al intendente, Leonardo Pereyra, “por todo lo que hacen por el oeste. A partir de ayer, seguimos y reafirmamos con mayor énfasis que todo un equipo está trabajando para la salud de los pobladores oesteños”.