El actual rector de la UNLPam, Oscar Alpa, buscará su reelección en las elecciones de abril próximo. Así lo confirmó la vicerectora, Verónica Moreno, que está en la actualidad a cargo del rectorado -Alpa pidió licencia el año pasado para ocupar la Secretaría de Políticas Universitarias de Nación- y que anunció que no lo acompañará en la fórmula por razones personales.

Moreno pertenece a la agrupación que le arrebató a Universidad Amplia el rectorado a principios de 2018, en segunda vuelta, después de doce años de hegemonía de esa agrupación política. Este miércoles reveló que su grupo, Proyecto Universidad, ya tiene definido participar de la elección con una lista encabezada por Alpa. Sin embargo, confió que «tenemos que discutir quién lo acompañaría, no lo hemos resuelto».

«Proyecto Universidad se presenta y también está claro que la persona indicada es Oscar, que está hoy como secretario de Políticas Universitarias. Con este cargo demostró lo que significa para esta universidad, lo que representa, la puso en valor», señaló la docente piquense.

Moreno anticipó que no lo acompañará en la fórmula, pero seguirá ligada «al proceso» del oficialismo, aunque «ya no desde un cargo electivo». «Es una decisión personal, no del grupo. Estoy pasando un proceso personal asociado a mi salud que no me hace estar en buenas condiciones para estar ahí», aclaró.

La discusión por el segundo lugar en la fórmula no es irrelevante. En el oficialismo universitario especula que Alpa, de ser reelecto, podría seguir de licencia para permanecer en el cargo nacional, entonces la persona que vaya de vice sería, en definitiva, quién estaría al frente del rectorado al menos en el inicio de la próxima gestión.

Por otra parte, Moreno destacó la decisión de implementar el sistema de boleta única de papel para los comicios del 19 y 20 de abril de este año. «Es la primera vez, habrá que ver, se pensó para abreviar el contacto entre personas, inclusive se organizó en dos días, una segunda jornada para los estudiantes», indicó.

«Se quiere evitar aglomeraciones. Habrá que ver cómo resulta, es todo novedoso», finalizó.

