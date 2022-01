El secretario general del Sindicato Docente de Escuelas Hogares y Rurales, Bruno Paoli, respaldó al personal docente y no docente de la Escuela Hogar de El Tala, que denunció que desde la dirección les impiden utilizar un transporte municipal para llegar al establecimiento y que, además, están incomunicados porque les prohíben usar internet y el teléfono del lugar. Los trabajadores contaron que hicieron una presentación en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

El gremio está en conformación desde el año pasado. Paoli manifestó su preocupación ante la forma que se «exponen» las instituciones del interior provincial. «Sabemos que cuando existe gestión, voluntad y un verdadero sentido de cumplimiento en la función pública no se llega a estas circunstancias de denunciar públicamente situaciones de una escuela, máxime cuando el Sistema Educativo prevé acciones, metodologías y maneras de resolver conflictos que atraviesan todos los niveles de responsabilidad», alertó el gremialista docente.

«Evidentemente en esta circunstancia, alguien no realizo su labor debidamente, o lo hizo de manera intencionalmente mal, y seguramente al evaluar nivel de responsabilidad del Directivo/a, se debería extender una evaluación sumarial a la Coordinación de Área, ya que insisto, esta situación no se genera de un día para otro, y seguramente debieron realizarse las actuaciones y gestiones pertinentes días, semanas por no decir meses atrás», advirtió.

Desde el sindicato en formación, Paoli manifestó «total respaldo a la Comunidad Educativa de cada una de las escuelas hogares, más allá de la labor de cada docente y/o directivo lleve a cabo, porque es fundamental resguardar la institución educativa y su labor, a las cuales queremos revalorizar defendiéndolas de irregularidades e irresponsabilidades, pero al mismo tiempo del acoso o asedio permanente que suelen sufrir para dañar la imagen pública de las escuelas de manera malintencionada».

La denuncia

Cabe recordar que esta semana personal docente y no docente expresó su malestar ante la «falta de comunicaciones» en la Escuela Hogar de El Tala, distante unos 45 kilómetros de Ingeniero Luiggi. Se quejan del estado del camino para llegar a la escuela y de la falta de internet y teléfono para comunicarse.

Mirta González es una de las trabajadoras no docente en el establecimiento y una de las que protestó “por las peripecias para llegar y salir de lugar los días que llueve”. La portera comentó al sitio Zonal Noticias que “en estos meses de receso escolar, el personal no docente sigue concurriendo para realizar tareas de mantenimiento en el lugar”.

«Cuando llueve es muy complicado llegar e irnos, pero siempre contamos con la colaboración de los productores de la zona», relató.

La portera comentó que otro aspecto complicado son las comunicaciones. “Algunos productores de la zona nos habían donado una antena para que podamos acceder a internet y no estuviéramos tan incomunicados, pero la directora nos cambió la contraseña porque dice que este mes de enero estamos para trabajar y no para estar sentados afuera”, se lamentó.

«Hoy gracias a unos vecinos tenemos señal y podemos usar su clave para comunicarnos, porque en el destacamento de El Tala tienen wifi, pero tienen prohibido brindarnos la contraseña, en la escuela hay un teléfono pero no sabemos si anda o no porque está todo desconectado», indicó.

González denunció: “También tenemos prohibido subirnos a la traffic municipal de Luiggi, es muy complicada la directora, asique dependemos de la buena voluntad de los productores”.

“Somos tres o cuatro porteros que estamos en esta situación, también a algunos maestros les gustaría poder viajar en la traffic porque tienen autos en los que se dificulta llegar por estos caminos. La traffic municipal está disponible, pero supuestamente desde Educación alguien no lo permite”, se quejó la trabajadora no docente.

Fuente: El Diario