Rosana Porcel es una vecina de Santa Rosa que se siente desamparada. Un día, de la noche a la mañana, literalmente, su vida cambió casi por completo. Ahora lleva 22 meses afuera de su casa.

En plena cuarentena estricta por el coronavirus, el 7 de abril de 2020, tuvo que salir de la vivienda familiar que habitaba junto a uno de sus hijos. El movimiento de suelo y la vibración de las máquinas pesadas de la obra de recambio de cloacas y red de agua potable que encaró el municipio provocó que se desplomara parte del techo.

Los funcionarios municipales le dijeron que tenían que deshabitar de urgencia porque corrían peligro. Le prometieron pagarle el alquiler y hacerse cargo de las refacciones. El tiempo pasó y ni una cosa ni la otra ocurrió, hasta ahora. Rosana se cansó. Y decidió sacar a la luz la historia, a pesar de las recomendaciones de los abogados de la comuna y los propios, que le pedían mantener el caso en silencio.

Una obra en la calle, rajadura y derrumbe

Rosana vivía tranquilamente en su casa de Falucho 738, entre Uruguay y Don Bosco. Hasta que el pavimento de la calle cedió, se abrió un gran boquete, y cortaron el tránsito. Después, en noviembre de 2019, vino la empresa de Carlos Massera, contratada para el recambio de las viejas cañerías de cloacas y de la red de agua potable. «Trabajaban doce horas por día con maquinaria pesada. Sacaron todo el asfalto, hicieron un pozo de cinco metros», recuerda la mujer.

Nunca olvidará lo que sucedió la noche del 6 de abril, en plena fase 1 de la cuarentena por la pandemia de coronavirus. En el techo de la casa había aparecido una rajadura, los días previos. Estaba hablando por teléfono en el comedor cuando observó que la grieta empezaba a ensancharse. Colgó y se fue al dormitorio. En esos instantes, se desplomó la mitad del techo, en medio de un estruendo. En el piso quedó el revoque, parte de la mampostería y los ladrillos rojos.

Esa noche llamó a la empresa, que hacía cinco meses que trabajaba en la zona, pero no le respondieron. Al otro día vino un representante de la empresa.

-Es una casa vieja -le contestó el empresario.

-Pero era funcional, es lo que tengo de mi trabajo de toda la vida. Estaba bien. Hasta que trabajaron justo sobre mi vereda, tanta maquinaria pesada y movimiento de suelo -se quejó ella.

-Bueno, te hago un cielo raso…

-¿Cómo me vas a hacer un cielo raso? No ves que se va a caer el techo.

-Es lo que yo puedo hacer.

Ante la falta de respuesta, llamó a la municipalidad. Un grupo de funcionarios municipales fue a su casa, todos con barbijo, por la situación sanitaria. Enseguida le pidieron que la deshabitara porque estaban corriendo peligro, ante la posibilidad de más derrumbes.

«Me dijeron eso, pero no me dieron una solución de vivienda. No me asistieron en nada. Tuve que salir a buscar casa por internet porque todas las inmobiliarias estaban cerradas. Tuve que hacer la mudanza sola, caminando dos cuadras para llevar las cajas con ropa, porque mis hijos no me podían ayudar», cuenta.

A Rosana le dijeron que la comuna le iba a pagar el alquiler, pero eso nunca sucedió. Comenzó el reclamo con una abogada, pero cambió por otra porque las tratativas no avanzaron.

Una espera insoportable

«Hace 22 meses que banco un alquiler de 50 mil pesos, que es el sueldo que gano como empleada administrativa. Me ayudan mi papá y mi hermano para poder vivir», explica Rosana, casi avergonzada.

La obra en la Falucho finalizó en diciembre del año pasado. Insumió un año entero. A pesar de eso, de que la circulación en la calle quedó despejada, la mujer no pudo volver a su vivienda.

Rosana reclama un resarcimiento porque lleva casi dos años afuera de su casa, pagando un alquiler. Y, además, que la comuna se haga cargo de la refacción de la vivienda dañada. A otros vecinos les arreglaron las rajaduras que se generaron en las viviendas. Pero, dice, fueron siniestros menores comparados con el suyo.

Actualmente, en su casa hay parte del techo apuntalada. Por eso no se cayó también. Además, se siguió deteriorando la vivienda, debido a que hace dos años que está desocupada y sin mantenimiento. Tiene tres habitaciones, un baño, una cocina, un comedor, un lavadero y una cochera.

«Estamos en veremos, supuestamente iban a hablar directamente con el intendente, pero a mí se me vencen los plazos. Yo vivía bien, cómodamente, empezaron a trabajar con maquinaria pesada y se me cae el techo. Alguna responsabilidad tendrán», finaliza, acongojada.

