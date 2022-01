Pampita y su marido, Roberto García Moritán, enfrentan rumores de romance desde hace días. Según esta versión, la discusión habría surgido después del cumpleaños de ella, el pasado 17 de enero. Ahora, la modelo habló al respecto y lo aclaró todo.

El periodista Juan Etchegoyen fue el primero en dar la primicia de esta pelea asegurando que se desató a partir de una foto que les sacaron juntos. En la imagen, se ve a Pampita abrazándolo por la espalda y haciendo una seña de cuernos con su mano izquierda. Aparentemente, Moritán se lo habría tomado muy a mal hasta el punto de ofenderse y la foto se volvió viral.

“A mí me llegó una versión de una persona muy cercana a la familia y me dijo que, después de esta foto y después de lo que empezaron a decir algunos medios, Moritán le pidió explicaciones a Pampita. Se habría generado una tensa conversación”, había asegurado Etchegoyen. “A mí me aseguran que esto terminó en una discusión. Sería bueno que desmientan si no es verdad. Que digan si hay una crisis de pareja en relación a esto que pasó”, agregó. Moritán no salió a dar explicaciones, a diferencia de Pampita.

Pampita y Roberto García Moritán

La foto de Pampita con Roberto García Moritán que habría desencadenado una pelea.

En diálogo con Primicias Ya, Pampita habló al respecto y dio el tema por cerrado con una contundente respuesta: “¿Dónde dicen eso? ¡Qué risa! Con Robert estamos cada día más enamorados y locos de amor. No es cierto nada de lo que se dice”.

La reacción de Pampita al ver a Benjamín Vicuña con su amiga, Eli Sulichin

Pampita invitó a su expareja y padre de sus hijos, Benjamín Vicuña, al bautismo de su primera hija con Moritán, Ana. Allí también estaba una de sus amigas más cercanas, Eli Sulichin, y se dice que fue en ese evento en donde se conoció con Vicuña. Desde entonces, se los ve juntos en todas partes e incluso él viajó a visitarla a Punta del Este.

Cuando se filtraron unas fotos de Sulichin tomada de la mano con Benjamín para la portada de la revista ¡Hola!, Pampita sorprendió con un gesto que nadie se esperaba: le dio like a la publicación. Cuando se viralizó esta noticia, inmediatamente ella quitó el like pero ya era demasiado tarde y su interacción se volvió viral en las redes.

¿Quién es Eli Sulichin, la amiga de Pampita?

Eli tiene 32 años, trabaja en una empresa de marketing y ahora parecería estar saliendo con Vicuña. Yanina Latorre había contado en Los Ángeles de la Mañana (LAM) que “es una chica de buena familia” a la que no le interesa ni la fama ni el dinero. “Se conocieron en el bautismo de Ana porque es amiga de Pampita, empezaron a hablar ese día y no se dejaron de ver. Ella está en Punta del Este y él la fue a visitar”, sentenció.

Paula Varela, periodista de Intrusos, sumó que “estuvo dos veces a punto de casarse y terminó todo mal”. “Uno es el hermano de David Matalón, que es el dueño de una marca de ropa. Y el otro es Joaco, otro millonario y dueño de estas famosas botitas o borcegos que están muy de moda”, expresó.