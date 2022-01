Desde el Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa advirtieron sobre una nueva ola de intentos de estafas telefónicas. En ese marco, aclararon que no están realizando llamados para realizar trámites.

Según dieron a conocer desde la cartera que conduce Diego Alvarez, «en las últimas horas se registraron una serie de llamados a la población en nombre de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social para realizar algún tipo de trámite». Por estos motivos, desde el organismo advirtieron «a la población en general que no está realizando llamados para pedir datos, ni para convocar a oficinas públicas».

En esa línea, aconsejaron «máxima precaución a la población, compartiendo algunos consejos para no caer en el engaño». Entre ellos, mencionaron: «Ante la menor duda cortar la comunicación; Llamar al 101 ó al 0-800-222-3294 e informar lo sucedido; Conectarse con un familiar o vecino para alertar sobre la situación; No entregar dinero ni información personal o familiar a desconocidos; No realizar depósitos o transferencias dirigidos mediante contacto telefónico».

Finalmente, solicitaron «no dar información sobre tarjetas de créditos ni sobre contraseñas por teléfono, por whatsapp o por mensajes de texto. No contestar llamados de números desconocidos».

Fuente: Diario La Arena