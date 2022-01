En diálogo con Impacto Castex, el comisario inspector Daniel Pérez comentó como lleva sus primeros días a cargo de la jefatura de la Departamental de Eduardo Castex, luego de haber asumido el pasado 10 de enero . «Fue una llegada con trabajo intenso, que en lineas generales se pudo abordar y solucionar de manera favorable. Me he puesto al tanto de delitos cometidos antes de mi llegada y es intención sin dudas abordarlos y continuar trabajando sobre ellos para dar respuestas favorables a quienes han resultado damnificados.

«Se van realizando modificaciones internas reordenando funciones de distintos efectivos policiales numerarios de esta Departamental, tendientes a llevar mayor presencia policial en las calles de nuestra localidad.

Desde el momento en que conocí mi destino en esta Departamental es prioridad atender a todos y cada uno de las y los castenses que requieran de los servicios policiales», sostuvo.

Robos en Castex

Desde que Pérez asumió como jefe de la comisaría, hace 14 días, hemos tenido tres robos en la localidad, de los cuales dos ya fueron esclarecidos.

El robo de la bicicleta aún se sigue investigando.

Con respecto a los robos de dinero en las dos viviendas, dónde se llevaron $70.000 en cheques y $20.000 en efectivo de una casa, y $3.500 y un celular de la otra, ambos hechos ya fueron esclarecidos parcialmente. Se trató de un joven menor de edad, siendo el mismo quien le confío a su madre tras determinar esta Policia su posible vinculacion con los delitos. En este caso se puso a disposicion de la justicia a su progenitora (Responsable del menor), y se dio intervención a organismos competentes para el abordaje del menor y el grupo familiar, le contó a este medio el comisario inspector.

«Aún no sabemos en dónde está el dinero porque el menor no le dio a su madre informacion precisa al respecto. Si bien pudimos asistir a la damnificada para denunciar los cheques con la entidad bancaria para que no se puedan cobrar, aún no sabemos en dónde está el teléfono celular y el dinero en efectivo», sostuvo Pérez y aclaró que aún siguen en contacto con la madre del menor de edad por si decide contarle qué pasó con el dinero sustraído.

Impacto Castex también le consultó al nuevo comisario inspector sobre los robos que ocurrieron antes de que él asumiera en la Departamental. Como destaque anteriormente asumí el compromiso de continuar las tareas que se realizaron en torno a los mismos y priomordialmente lograr el esclarecimiento de ellos. «Estoy trabajando en eso y a la brevedad me voy reunir con cada una de las personas afectadas para continuar con las investigaciones» declaró Pérez.

«Quiero que sepan que en mi siempre van a encontrar una persona dispuesta a escucharlos», le dijo Pérez a la comunidad castense en diálogo con Impacto Castex.

En cuanto al sector rural, el comisario inspector dijo que, se esta reparando actualmente un movil policial que esta destinado unicamente para el sector rural y poder realizar las tareas de prevencion necesarias para evitar la comision de delitos. No obstante ello, en simultáneo se estan arbitrando los medios necesarios para el desarrollo de estas tareas. «Debemos atender al productor agropecuario como se merece», sostuvo.