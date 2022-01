Personal de la comisaría local tomó intervención alrededor de la 1.15 de la madrugada por una riña o gresca registrada en las calles Alsina y Victoriano Rodríguez de la ciudad. Allí fue encontrada la víctima con una herida de arma blanca en el tórax, lo que motivó su inmediato traslado al Hospital Padre Buodo, donde pese a las tareas para reanimarlo falleció pocos minutos después.

Godoy era peluquero y muy conocido en la ciudad, que despertó conmocionada con la noticia y provocó una catarata de mensajes en redes sociales, buena parte de ellos en reclamo de justicia.

La fiscala Paula Duscher remitió sus conceptos, ante la consulta de este medio, a un comunicado oficial que indica que el caso está en plena etapa de investigación. Se han ordenado diversas medidas de pruebas y permanece bajo custodia de las autoridades de minoridad, por su edad, el sospechoso de haber sido el autor de la agresión que acabó con la vida de Godoy. Buscan también conocer los motivos de la pelea y la forma en que se desencadenaron los hechos.

En un principio la causa fue caratulada como «supuesto homicidio», y por ahora hay un solo implicado, que se trata de un adolescente de 15 años. En virtud de ello, también se dio intervención a los organismos con competencia en Niñez y Adolescencia, se informó desde la fiscalía local.

Pedido de justicia.

A media mañana, y a medida que la ciudad fue despertando, las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor y estupor por la noticia. Tanto familiares, amigos como otras personas levantaron la voz pidiendo justicia y repudiando la agresión que terminó con la vida de quién era un joven trabajador y emprendedor.

«Duele saber que no te vamos a ver más, duele saber que te arrebataron la vida y que todos esos sueños que tenías no se van a cumplir», escribió Agustina, mientras que Laura dijo: «No lo puede creer, nos quedamos con los más lindos recuerdos de cuando venías a casa, y no vamos a dejar que olviden tu cara, tu linda sonrisa y tu forma de ser».

Marcela agregó: «Me duele el alma, siento impotencia y dolor» y reflexionó acerca de la realidad, «qué loca está la juventud y la sociedad», «que se haga justicia», cerró.

Fuente: La Arena