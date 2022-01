Las acciones de los padres siempre repercuten en los hijos y hay algunos que no toman consciencia de eso. Lo peor de todo es cuando son figuras públicas, tarde o temprano todo sale a la luz y lamentablemente quienes pagan el precio de la fama y las burlas no siempre son los protagonistas.

Tomás Redrado intentó seguir los pasos de su padre, de hecho hasta terminó la carrera de relaciones internacionales, pero entendió que eso no era lo suyo. Fue entonces que tomó la decisión de seguir sus sueños y perseguir el arte en los Estados Unidos, donde vive actualmente.

Los escándalos de su padre y Luciana le afectaron en su imagen pública, ahora ya nada lo persigue. En dialogo con La Nación, Tomás contó cómo fue pasar por ese infierno y cómo lo vive hoy: «No fueron tiempos fáciles, pero ya está. Y te voy a dar una noticia que todavía no sabe nadie: estuve con Luciana. Fue el 31 de diciembre acá en Miami».

Y detalló: «Coincidimos en un lugar, nos cruzaron y bueno, año nuevo, vida nueva. Hablamos un rato. Y me sentí muy bien. Yo no me pienso enroscar más con cosas que hace mi padre. Además estoy haciendo algo que no tiene nada que ver con él. Y lo digo bien. Yo lo amo y respeto mucho, pero no quiero más karmas del pasado. Le dije: ‘Está todo bien, Luli. Amigotes no vamos a ser, pero respetémonos'».

Para cerrar habló sobre el manejo de la polémica: «Fue la combinación de varias cosas y el mal manejo de la situación. De repente apareció ella en la película. Un personaje bastante distintivo como es, y bueno. Papá nos lo contó a todos, pero fue raro. Él estuvo una vida casado con mamá y no supo manejar el juego. Ahora lo miro a la distancia y pienso que fue una idiotez».