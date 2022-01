La comunidad de General Acha despide este domingo a la mañana los restos de Leandro Martín Godoy, el joven peluquero asesinado de una puñalada en el pecho luego de una pelea en el barrio Silva de esa ciudad.

Los restos de Godoy son velados desde las 9:00 horas en la sala de la CoSeGa. En las redes sociales se multiplicaron las muestras de dolor y están organizando para el próximo sábado una movilización en reclamo de «Justicia».

Un menor de edad, de 15 años, está acusado de ser el autor del crimen. Fuentes policiales dijeron ayer a este medio que la víctima «recibió la puñalada en la calle y murió cuando estaba en el hospital local».

Aparentemente, hubo una discusión y el agresor cruzó la calle y lo apuñalo. El hecho se produjo pasada la 1 de la madrugada de este sábado, en el barrio Silva al sur de Acha.

Más tarde, el chico se presentó en la comisaría y quedó demorado en el marco de la investigación. Como es inimputable, fuentes judiciales de General Acha indicaron que el menor ya fue institucionalizado y estaría en Santa Rosa.

El adolescente fue señalado como el autor de la muerte de Godoy. El hecho ocurrió alrededor de la 1:15 en Alsina y Victoriano Rodríguez, tras una gresca, informaron fuentes de la Fiscalía de General Acha.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, observaron que la víctima, identificada como Leandro Martín Godoy, se encontraba tendido sobre la vereda, y presentaba una herida cortante en la zona del pecho. Fue trasladado de urgencia en ambulancia hacia la guardia del hospital Padre Buodo, donde finalmente falleció.

En un principio la causa fue caratulada como «homicidio», y por ahora hay un solo implicado. En virtud de ello, también se dio intervención a los organismos con competencia en Niñez y Adolescencia, se informó desde la Fiscalía local.

Dolor

Durante la jornada de ayer, vecinos y vecinas de General Acha expresaron su dolor por el hecho a través de las redes sociales.

«Levantarse y enterarte de esta trágica y dolorosa noticia. ¡No lo puedo creer!!! ¡Leandro Martín Godoy tan respetuoso, tan comprometido con su trabajo, siempre que venía hablaba de las ganas de superarse, esas ganas de continuar siempre!!! ¡Tan fanático de River!!! Como madre pido que se haga JUSTICIA», expresó una vecina de Acha.

Agustina, amiga de la víctima, posteó en su Facebook: «Duele el corazón, duele el alma, duele saber que te arrebataron la vida, duele saber que no te vamos a ver más, duele saber que todos esos sueños que tenías no se van a cumplir, duele el dolor de tu familia. Duele. Vos un pibe bueno, cariñoso, trabajador, sin una pizca de maldad, tan simple y buen amigo. No nos vamos a olvidar de vos nunca, no vamos a dejar que olviden tu cara, tu linda forma de ser, esa sonrisa tan linda, siempre va a estar en los más lindos recuerdos. Quedaron muchas charlas, muchas risas, muchos momentos pendientes, pero me quedo con los vividos, ese empujón que supiste darme y ese cariño tan lindo que me entregaste. Volá alto Martincito, te voy a querer y extrañar siempre Cachete. JUSTICIA POR VOS Leandro Martín Godoy».

Otra amiga del joven expresó: «Dolés, Leandro Martín Godoy, no lo puedo creer. Me quedo con los más lindos momentos, cuando venías a casa y te preguntamos cosas, esa carita tan hermosa y esa sonrisa tan picarona te lo decía todo, tantas cosas Martín. Tenías para vivir, solo dale fuerzas a mami, papi y hermanos y a toda esa gente que te quiere que es mucha».

Marcela, una clienta del joven, expresó en sus redes sociales: «Hoy me duele el alma, siento impotencia y tanto dolor. Que loca está la juventud o la sociedad. ¿Martín nuestro peluquero, el peluquero de todos, tanta simpatía siempre, amigos de todos, como pasó??? Porque mi dios un chico tan bueno terminar así. Hoy nos dolés a todos, que dios te dé un lugarcito allá donde todo esto no pasa, mandales fuerzas a tu mami que está destrozada, a tu familia y que se haga justicia».

¡»Noticias que te parten el alma!! ¡Que descanses en paz Leandro Martín Godoy mi peluquero hincha de River! Sin dudas muchos amiguitos pequeños que tenías te van a extrañar!! ¡Mi hijo te eligió siempre no quería cortarse con nadie más que no sea su «peluquero «te ganaste su confianza, con tu paciencia, tu simpatía tus chistes eran infaltables las peleas por Boca y River!! ¡Eras una bella persona, súper respetuosa, sin maldad que tenías toda una vida por delante!! Hoy nos dolés a todos y Dios quiera se haga justicia. Volá alto Martin!! ¡Mucha fuerza para su familia!!», publicó Gianina, otra clienta del joven peluquero achense.

Fuente: El Diario