Sánchez, con más de 30 años de servicio, contó que el martes pasado -mientras estaba barriendo una cuadra en la calle principal de la localidad, que es continuidad de la ruta- fue atropellado por un auto. «Eran turistas, dos mujeres, gente de paso que de hecho pararon y se portaron muy bien… incluso otro hombre que justo pasaba y la misma policía», señaló.

Sin embargo, los inconvenientes surgieron cuando llegó al Hospital «Manuel Pérez» para que lo asistieran. «Tenía un dolo impresionante y la doctora Morales me decía a los gritos que me bajara el pantalón… cuando le dije que no me maltrate, porque yo estaba muy nervioso y dolorido, me dijo ‘a vos no te atiendo nada’, pegó media vuelta y se fue», relató el empleado municipal.

También indicó que en un momento llegó el director del centro asistencial y llamó a otro médico. «Si no quiere atender que se vaya y el director si no puede tomar decisiones con esta gente que se dedique a otra cosa», reclamó.

Finalmente, Sánchez confió que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial privado en Santa Rosa donde «fue atendido como se merece una persona».

Fuente: El Diario