La Asociación de Ginecología y Obstetricia de La Pampa (AGOLP) retomó conversaciones con las clínicas, Sempre y el resto de las obras sociales. El acercamiento abre la puerta a la posibilidad de que vuelvan a atender a las personas afiliadas a través de convenios individuales, sin el gerenciamiento del Colegio Médico, como lo hacían hasta hace tres meses, cuando se desató el conflicto.

Si bien todas las partes prefieren mantener silencio de radio para no entorpecer las negociaciones, ya que las próximas horas y días serán claves, off the record varias fuentes confirmaron que el convenio sería con valores similares a los que manejaba el Colegio Médico, aunque con la concesión de mejoras en algunas prácticas.

«Hay conversaciones, estamos hablando, estamos en el medio de la tormenta, queremos ser más reservados. Sí estamos en negociaciones, hay un acercamiento», señaló uno de los profesionales que participan de las reuniones. Destacó que se restableció la comunicación, que se había cortado totalmente cuando desde Sempre y el resto de la seguridad social se había decidido salir a buscar profesionales de otras provincias que quisieran radicarse en La Pampa.

A pesar de que hubo interesados, hasta ahora eso no sucedió. La posibilidad de un acuerdo resta chances de que se avance en ese sentido. En este momento, solo 7 profesionales atiende por Colegio Médico. El resto -alrededor de 40- cobra las prácticas a las pacientes, que deben gestionar reintegros que no alcanzan a cubrir los costos.

El conflicto se desencadenó en noviembre del año pasado. Los ginecólogos pretendían firmar un convenio aparte del Colegio Médico con valores muy superiores, que no fueron aceptados por las diferentes patas de la seguridad social.

El conflicto se generó a partir de la intención de los ginecólogos de conformar una agremiación por fuera del colegio Médico y negociar el costo de las prestaciones por especialidad.

La puja escaló a altos niveles. Incluso el propio gobernador Sergio Ziliotto hace unas semanas, cuando fijó posición por primera vez públicamente.

«Hay instituciones que tienen que ver con la seguridad social, la obra social de los empleados y jubilados públicos, las prepagas y las obras sociales sindicales en ese esquema están trabajando con la agrupación que nuclea a los ginecólogos para buscar un punto de encuentro», anticipaba.

«Sempre tiene que tener una sustentabilidad, si se modifica el nivel de prestación y la salida pasa por aumentar la prestación, eso impacta directamente en el aporte de trabajadores. Hay dos alternativas: que los trabajadores o el gobierno aporten más, o que baje la prestación de la obra social. Pero en épocas de crisis económicas no es momento de que la negociación pase por una cuestión económica», advirtió.

El gobernador aclaró: «Respeto las negociaciones que se están dando. El diálogo nunca se cortó, es una cuestión que preocupa mucho porque el impacto se da en Salud Pública. Desde el gobierno provincial estamos haciendo todo lo posible para que nadie se quede sin atención».

Fuente: El Diario