Después de acordar las incorporaciones de Darío Benedetto y Nicolás Figal, Boca Juniors sigue sin pausa en busca de seguir sumando refuerzos para el 2022. Hoy tomó una decisión importante para concretar el regreso de un exfutbolista que tendrá su tercera etapa en el club.

La dirigencia de Boca se decidió a pagar los dos millones de dólares que pide el Cruz Azul por Guillermo «Pol» Fernández y firmará un contrato por tres años. El volante se sumará en los próximos días a la pretemporada bajo las órdenes de Sebastián Battaglia. El técnico festeja la llegada del ex Racing porque le cubre un déficit en el plantel ya que no cuenta con muchas opciones para jugar como volante interno por derecha.

El nacido en Granadero Baigorria volverá al «Xeneize» después de su salida conflictiva a finales del 2020. El mediocampista tenía contrato hasta junio con el conjunto mexicano. Por eso, Boca pudo conseguir comprar su pase a un monto mucho menor a los siete millones de dólares que pedía Cruz Azul hace dos años.

El futbolista de 30 años tuvo una charla reciente con Juan Román Riquelme durante su estadía en Argentina para solucionar cuestiones personales, limar las asperezas y acercaron las posiciones después de lo sucedido en su anterior préstamo. En aquella oportunidad Boca, inicialmente, iba a hacer uso de la opción de compra pero luego negoció con Cruz Azul una nueva cesión.

Esto generó un malestar en Fernández que le comunicó a la dirigencia que no quería continuar en la institución. «Mi entorno pensó que Boca me iba a comprar. Recibí un llamado con que tenía que firmar un papel para extender el préstamo, el Consejo de Fútbol me quiso explicar por qué hacían eso, pero yo no entendía», expresó en enero del 2021 en TNT Sports.»Pol» terminó el 2020 entrenando de manera diferenciada sin poder ser utilizado por el técnico Miguel Russo los últimos meses por decisión del Consejo de Fútbol.

El mediocampista, surgido de las inferiores xeneizes, jugará su tercera etapa en Boca. Debutó en 2012 y estuvo hasta mediados del 2013, cuando le cedieron a préstamo primero a Rosario Central y luego a Godoy Cruz, donde mostró su mejor versión. A principios del 2020 volvió a Boca después de sus pasos por Racing Club y Cruz Azul. En total, contando sus dos ciclos en el «Xeneize», jugó 47 partidos y metió tres goles. Además, consiguió tres títulos: Copa Argentina 2012, Superliga 2019/2020 y Copa Diego Maradona.

En un momento la vuelta de «Pol» estuvo atada a la venta de Cristián Pavón a «La Máquina Cementera», ya que el delantero cordobés finaliza su contrato con Boca en junio y era pretendido por el equipo mexicano. Finalmente, la negociación por el volante tomó un camino independiente y Pavón seguirá entrenando hasta que llegue alguna oferta por él.