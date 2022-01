“Ya casi dos meses y lamentablemente toda la familia está destrozada. El coraje y el apoyo que nos da la gente día a día es lo más importante que hay. Desde donde se te ocurra, el pueblito más chiquitito, llega un mensaje. Son miles de mensajes por día que por ahí tenemos que pedir disculpas porque no podemos contestar tanta cantidad de mensajes. Ojalá pudiéramos responder uno por uno pero no llegamos”, explica Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, ante la demanda de mensajes de apoyo que le llega a la familia.

Ramón decidió llevar en la piel un retrato del nene de 5 años, que fue asesinado a golpes el pasado 26 de noviembre de 2021 en La Pampa. “El tatuaje de la carita de Lucio quedó hermoso, para llevarlo conmigo siempre en el corazón, en mi piel y en el alma. Llevarlo conmigo para todos lados”, afirma orgulloso y la tristeza es momentáneamente reemplazada por una sonrisa.

La depresión del padre de Lucio Dupuy, a casi dos meses del crimen

La preocupación en el rostro de Ramón Dupuy reaparece al hablar sobre la salud de Christian, su hijo. Él está viviendo en casa de sus padres y tratan de no dejarlo solo, por temor a que su depresión se agudice. “Christian no puede armar dos frases continuas porque se larga a llorar, está muy consternado, muy mal. Desde que pasó lo de Lucito yo no lo dejo ir… Lo conozco a mi hijo, lo crié, sé cómo está él, no lo dejamos ir para la casa”, añade.

“Está continuamente con nosotros. Va a estar mucho peor de lo que está si se llega a ir solo a su casa. Aunque está muy bien acompañado con su señora y su hija, lamentablemente él es muy débil, muy sensible y de corazón muy blando. Nadie está preparado para perder en el caso mío un nieto y en el de él un hijo, nadie está preparado para eso”, afirma Ramón en relación al dolor que su familia debe sobrellevar día a día por el crimen de Lucio.

Cómo sigue la investigación por el crimen de Lucio Dupuy

La causa por el momento está detenida por la feria judicial. Días atrás la Justicia de La Pampa ordenó que la madre de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito, y su pareja, Abigail Páez, fueran sometidas a nuevos peritajes psicológicos y psiquiátricos.

La autopsia determinó que Lucio murió por “múltiples golpes”. También tenía marcas de mordeduras y quemaduras de cigarrillo previas al hecho y signos de haber sido abusado sexualmente.

Sobre la investigación, Ramón asegura que “se está moviendo todo muy rápido, gracias a Dios» y extiende su gratitud a Walter Matos, uno de los fiscales que interviene en la causa. «También a nuestros abogados que están en contacto permanente con nosotros”, añade.

La lucha por la aprobación de la Ley Lucio

A mediados de diciembre de 2021 fue presentado en el Congreso el proyecto de la “Ley Lucio”, que promueve la “protección de los derechos de la infancia y prevención contra la violencia de los niñas, niños y adolescentes”.

Esto se ha convertido en un estímulo para Ramón. “La gente es la fuerza que tenemos día a día. Si hoy nos ven de pie es por la gente y para que se logre la Ley Lucio que va a hacer que salten alarmas antes. Estamos juntando firmas para que no vuelva a suceder. Nosotros ya lo perdimos a Lucio, no nos vamos a resignar y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia y se apruebe la Ley Lucio”, relata.

Por último, Ramón reflexiona sobre la importancia de que se apruebe esta ley para detener la violencia infantil en nuestro país: “Tenemos toda la esperanza, ya que la Justicia nos falló a nosotros y esperamos que esta vez no nos falle. La gente está muy enojada. Espero que haya Justicia y cambie un poco esto. Firmen la Ley Lucio, cuánto más rápido sea vamos a poder recuperar más niños maltratados».

Además hace un llamado para que las personas se atrevan a exponer los casos de maltrato infantil. «Perdamos el miedo y el ‘no te metas’. Aunque después tengamos que pedir disculpas, denuncialo”, concluye.