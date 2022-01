Este lunes, Ivana Nadal estuvo en boca de todos por una información que trascendió sobre su visa para viajar a Estados Unidos.

“¿Por casualidad vos conoces a alguien que trabaje en la Embajada de Estados Unidos, acá en la Argentina? A Ivana (Nadal) le cancelaron la visa, le llegó un mail el viernes”, decía la grabación, que compartió la periodista con sus colegas en el programa de Jorge Lanata.

Según se comentó, Nadal se encontraba de viaje en Miami, con intenciones de quedarse a vivir en esa ciudad, cuando le llegó una notificación, en la cual le informaban que le habían renovado la visa de turista de los Estados Unidos.

Ante el revuelo, la modelo subió una historia a su Instagram y aclaró que nada de eso era cierto.

“Me llamó mi abuelita para ver si me había pasado algo de lo que ella no estaba enterada… ¡Mi vida!”, expresó Nadal y responsabilizó a los periodista por el revuelo que se armó: “Los medios siempre mienten. ¿Cuánto tiempo más van a esperar para verlo?».

En dicha historia, la modelo está en el living de su casa mirando televisión.

“No, no me deportaron. No estoy ‘varada. Estoy en casa comiendo patitas», sentenció.