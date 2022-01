La sub directora de Fauna de La Pampa, Adriana García, afirmó que «es imposible» que los cazadores que visiten La Pampa puedan sacar pumas como trofeos fuera del país ya que la legislación actual lo prohíbe y los controles de la actividad lo impedirían. La funcionaria le restó importancia a la denuncia que realizaron alguna ONG respecto a que nueve cotos de caza, entre ellos seis de la provincia, promocionan en Estados Unidos la posibilidad de cazar pumas y llevarse trofeos.

«Son cuestiones comerciales que manejan los cotos y los campos. Saben cuál es la normativa y se tienen que ajustar», remarcó García. Por otro lado, puntualizó que de los 35 cotos habilitados en la provincia el año pasado, solo cuatro tienen criaderos de pumas.

La subdirectora explicó que la provincia todavía no emitió aún la resolución sobre la próxima temporada de caza mayor y menor, que comenzará el 14 de febrero. En la última temporada en la que se habilitó la caza deportiva del de puma únicamente en criaderos habilitados, en 2019, se declararon 17 trofeos (12 en el departamento Guatraché y 5 en Utracán). La temporada anterior, 2018, habían sido 23 trofeos (21 Guatraché y 2 en Utracán).

Sobre la denuncia de promoción de los trofeos de pumas, este martes García planteó que, en realidad, la realizaron dos ONG que directamente buscan la prohibición de la caza del puma. «En nuestra provincia estaba permitida la caza la temporada anterior y para la próxima aún no salió la resolución. Pero no puede haber tránsito interprovincial, por normativa nacional no está permitido. Lo saben perfectamente los cotos. No hay demasiado qué decir», insistió.

Según la denuncia de las ONG, entre el 19 al 22 de enero se efectuará la convención de Safari Club Internacional en Las Vegas, Estados Unidos, donde nueve empresas argentinas participarán con un stand y ofrecen entre sus productos el traslado de trofeos de puma, un comercio prohibido por la legislación vigente.

«No van a poder»

En cuanto a los controles, García, en diálogo con este medio, indicó que la Dirección Nacional de Biodiversidad estableció el año pasado por resolución del Ministerio de Medio Ambiente guías de tránsito y las especies autóctonas, entre ellas el puma, no pueden salir del país.

García precisó que en La Pampa cuatro cotos tienen criaderos de pumas, donde hasta la temporada 2020 se podía cazar pumas y sacar los trofeos del país. Pero el año pasado se prohibió el tránsito de trofeos de especies autóctonas.

Respecto a la denuncia, consideró que «no tiene ningún asidero que estén ofreciendo trofeos en Estados Unidos». «Es una cuestión comercial, si ellos lo quieren hacer, no van a poder», advirtió.

«Cuando se habilitó la caza de puma, los que salían del país eran nacidos y criados en criadero, tenían que haber nacido allí y tener más de dos años. El cuero salía con un microchip, con un precinto, la guía y el nombre del cazador. Hay controles, se hace con todos los trofeos, y es imposible sacarlo del país si está prohibido», remarcó.

Además, la funcionaria aseguró que la situación del puma «no reviste problemas de conservación» y aseguró que casi semanalmente reciben denuncias de productores que sufren daños por ataques de pumas.

Por esa razón, dijo, en La Pampa se puede cazar en forma deportiva en los cotos y fuera de ellos también está permitida la caza de control, que exige la presentación de documentación para justificar la caza en los daños que ocasiona.

Solo un complemento

La funcionaria provincial explicó que desde su área controlan los cotos habilitados, que deben presentar un plan de manejo de cinco años, que anualmente se verifica.

«No tenemos información de que hayan hecho esta promoción. En caso de que supiéramos algo, nos vamos a comunicar con la gente, con los responsables, y preguntaremos», dijo.

-¿Puede ocurrir que los cotos hayan promocionado la caza del puma por estar desinformados o es publicidad engañosa? -consultó este medio.

-No, no. Conocen perfectamente las resoluciones y las normativas.

-¿Qué sentido tienen esos cotos con criaderos si los extranjeros no se pueden llevar los trofeos?

-Es una cuestión comercial. Hay que esperar que avance la temporada. No viven de esa actividad. La actividad principal es el ciervo colorado, que es la estrella de los cazadores. Esto solo es un complemento. La mayoría de los cotos nacieron como criaderos de ciervos, para garantizar la calidad de trofeos. Se fueron agregando otras especies, antílope, búfalo… son todas especies exóticas, con cornamenta, no solamente el puma.

«Mucha expectativa»

Por otra parte, García explicó que «hay mucha expectativa» respecto a la próxima temporada de caza menor y mayor en la provincia, ya que en los dos años anteriores la actividad quedó muy menguada por las restricciones que impuso la pandemia del coronavirus.

«Ahora hay incertidumbre, pero probablemente para marzo se pueda desarrollar con normalidad. Aparentemente, va a venir mucha gente del extranjero y eso incide no solo en los cotos sino en todo lo que mueve alrededor», explicó.

Fuente: El Diario