«Pinky» fue un destacado dirigente político de la provincia: un alfonsinista de la primera hora, pero que llegó a ser ministro de Educación de La Pampa, durante la primera gestión del exgobernador Oscar Mario Jorge.

Le sobreviven su esposa, Aida Beatriz Martínez y sus hijos Víctor María Bensusán y Beatriz Bensusán. Sus hijos políticos Susana Cosci, Lorena Romero y Emanuel Gatica. Su cuñada, Maria Alicia Martinez. Y sus nietos Juan Maria Bensusán, Paula Bensusán y Lorenzo Pregno Bensusán.

«Pinky» era tío del actual senador nacional y exministro de Gobierno y Justicia de la provincia, Daniel Pablo Bensusán. Dado el grado de afecto y el vínculo que siempre mantuvieron ambos, en el sepelio distribuido por la Cooperativa Popular de Electricidad «Paly» figura en la grilla de sus hijos. Lo mismo que su esposa, Veronica Garay, mencionada como una de sus «hijas políticas».

Cuando era muy joven, «Pinky» fue nombrado el entonces gobernador Ismael Amit domo director de Rentas de la provincia, cargo que ejerció hasta el golpe militar del ’76.

Además, fue el titular de uno de los estudios jurídico más importantes de la ciudad. Donde incluso se desempeñó por muchos años el propio «Paly» Bensusán.

También fue director de la Caja Forense entre 1975 y 2007 y un destacado dirigente de la seguridad social de profesionales a nivel nacional. Durante un homenaje, la entidad le impuso el nombre de «Sala Solidaridad Profesional. Dr. Juan Víctor Bensusán» al SUM de la sede en Santa Rosa.

Durante esa ceremonia se recordó la gesta del 11 de agosto de 1994 cuando la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el texto que ratificó explícitamente la competencia de las provincias para legislar en materia previsional de los profesionales, luego de la movilización de las cajas del país hecho que tuvo a Bensusán como su principal impulsor.

En aquella ocasión se recordó que en 1994 «estaban en juego los principios del federalismo, y las autonomías provinciales. Pero también estaba en pugna conservar el criterio solidario que rige el sistema de seguridad social, y que el centralismo y el espíritu de lucro del gobierno nacional pretendían avasallar».

«La Pampa fue protagonista de esa gesta, porque quien impulsó este ejercicio ciudadano era en aquel momento el vicepresidente de la Caja Forense, Juan Víctor Bensusán», resaltó el gerente de la Caja Forense, Luis Héctor Fernández.

«Los dirigentes pasan y las instituciones quedan. Pero el paso del Dr. Bensusán por la Caja Forense trasciende la institución. Pinky no ocupó cargos por el honor o por una cuestión de poder. Es un dirigente político, que enaltece a la política como herramienta de transformación. Su trabajo político no fue partidario, fue institucional. Siempre tuvo la palabra justa y precisa para persuadir a aquellos que por desconocimiento cuestionaron el sistema previsional solidario. En los distintos cargos que ocupó defendió no solo nuestros intereses sino el de todo el sistema previsional pampeano», indicó Fernández leyendo las palabras de la presidenta de la institución.

Carlos Lorda también resaltó la figura de «Pinky». «Unió a los profesionales y también a los políticos para que dijeran algo de nosotros. Tuvo la gran capacidad de unir sectores tan distintos para luchar por lo mismo, y logró unir a los políticos, cosa que no es fácil».

Fuente: El Diario