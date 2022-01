El CERET tiene entre sus fines asesorar a los productores respecto de los cultivos y las diferentes técnicas y rendimientos de cada uno, como también capacitar tanto en la iniciación de pequeñas huertas, como en técnicas avanzadas de producción. En ese sentido, Juan Bello responsable del área, recordó los siguientes consejos para este verano:

• Mantener los invernaderos ventilados día y noche.

• Aumentar la frecuencia de riego de los cultivos, no mojar las hojas ni el cuello de las plantas para evitar el quemado de los mismos.

• Colocar media sombra al 35 % a las hortalizas que se pueden ver más afectados como puede ser los cultivos de hojas.

• Trasplantar si es necesario a la tardecita cuando la radiación solar sea baja.

• No usar plantines a raíz desnuda en esta época, sólo plantines con pan de tierra.

• No podar ni sacar hojas a las plantaciones que se encuentran a campo, por ejemplo no desbrotar ni tomates, ni pimientos, ni berenjenas en estos días, porque así se evita que los frutos queden expuestos al sol y se quemen.

• Usar coberturas de suelo para evitar la excesiva humedad del suelo y la demanda transpiratoria de la planta y así promover mecanismos para mantener la eficacia en la absorción de agua por parte de la planta.

Cabe destacar que cada tipo de cultivo puede requerir medidas adicionales por lo que ante cualquier consulta, los interesados pueden comunicarse: info@ceretlapampa.org.ar o al teléfono: 2302- 423963