Una novia de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, llegó al límite de su paciencia esta semana y se volvió viral con un pasacalles contundente en el que le anunció a su prometido: «Nicolas S. ya no hay boda seguí gastando tu plata en beber con tus amigos ni vengas a mi casa».

El alboroto fue mayúsculo. Tanto que negocios de Santa Cruz de la Sierra se sumaron a prestar su apoyo público a «Nicolás S.», ya no para ayudarlo a gastar su dinero en bebida y amigos sino para apadrinarlo en su boda: música, invitaciones, torta y hasta el boliche fueron algunas de las ofertas que recibió según el sitio El Deber de Bolivia.

Sin embargo, pasados varios días desde que el pasacalles se volvió viral el tal Nicolás S. no aparece (al menos públicamente, no se sabe si fue a la casa de su ¿ex? prometida), así que puede ser que la pareja no se haya reconciliado.

En ese caso, probablemente «Nicolás S.» precise un boliche, música y fiesta, pero para beber con sus amigos.