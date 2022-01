A más de cuatro años del asesinato de Fernando Pastorizzo, el caso que ya parecía juzgado y cerrado volvió a quedar en el centro de todas las miradas. A partir de una situación personal de la familia de Nahir Galarza reaparecieron viejas hipótesis, causas judiciales y podrían quedar en evidencia hasta los secretos mejor guardados hasta ahora del clan.

El divorcio de Marcelo Galarza y Yamina Kroh, los padres de la joven que cumple prisión perpetua por el crimen de Pastorizzo en el penal de mujeres de Paraná, fue el primero de una serie de eventos y, al parecer, la razón que provocó una suerte de efecto dominó para todo lo que siguió después.

Desde el principio de la investigación se había hablado de un presunto pacto de silencio entre los Galarza que resurgió con fuerza hace poco más de un mes con la sorpresiva separación del matrimonio y se potenció con la publicación de un libro que profundiza esa línea escrito por el exvocero de la familia de la joven condenada, Jorge Zonzini.

De acuerdo con esta teoría, Nahir habría accedido a inculparse para evitar que sus padres fueran a prisión ya que, en ese escenario, quedaría “huérfano” su hermano menor Aaron, un chico con discapacidad. Lo cierto es que, de haber existido ese acuerdo, el mismo pareciera haber llegado a su fin casi al mismo tiempo que la pareja que formaban Galarza y Kroh.

La situación terminó de implosionar la semana pasada con un llamado: el que le hizo Nahir Galarza a su abogada. “Yo no lo maté a Fernando, fue papá”, dijo la rubia, y sus palabras dieron un giro de 360 grados a la causa por la que actualmente ella se encuentra presa.

Raquel Hermida Leyenda, la letrada especialista en perspectiva de género que la representa, no solo denunció a Marcelo Galarza ante la Fiscalía Criminal de Turno de Paraná, sino también al fiscal Sergio Rondoni Caffa, el abogado Marcelo Rebosio, primer representante legal de su clienta, e incluso dio inicio a una causa por abuso sexual en contra de un tío paterno de la joven.

El devenir de Marcelo Galarza

Marcelo Galarza dejó de ser un actor secundario de la historia en el mismo momento que su hija se comunicó con Hermida Leyenda y lo acusó de haber sido él quien apretó el gatillo contra su novio. Aunque poco se sabía hasta ahora de la vida privada del policía, que siempre cultivó un perfil bajo, es un hecho que el crimen de Pastorizzo en 2017 puso en tela de juicio sus 24 años en la fuerza.

Asuntos Internos indagó a Galarza días después del homicidio de su yerno, pero además trascendió que el padre de Nahir tenía también antecedentes por apremios ilegales: fue llevado a juicio por haberle disparado -y matado-, en 1996 a Claudio Marcelo Cañete, un hombre de 32 años al que se lo acusaba de vender drogas en Concordia. No obstante, tras la investigación judicial el Tribunal de esa localidad decidió absolverlo.

Sorprendido por las cámaras

Hombre de pocas palabras, la primera vez que Galarza enfrentó una cámara fue cuando el periodista Sebastián Domenech lo sorprendió hace ya cuatro años a la salida de la comisaría de Gualeguaychú, el día que Nahir quedó detenida.

“Mi hija no es un monstruo”, aseguraba entonces a TN Galarza, con sus anteojos negros y su esposa en ese momento, Yamina, abrazada a él y con el rostro escondido en su pecho. Con la voz quebrada de a ratos, explicó que Nahir había empezado a salir con Fernando Pastorizzo cuando tenía 15 años pero que “nunca lo reconoció como novio”.

En esa nota, que se extendió durante unos 20 minutos, el padre de la joven condenada aseguró que nunca conoció bien a Fernando y que recién después de lo ocurrido descubrió lo tóxica que era la relación que el chico mantenía con Nahir. “En 15 minutos una vez le hizo más de 100 llamadas (…) hay testimonios de que también la golpeaba”, detalló, aunque aclaró después que no por eso justificaba lo que su hija había hecho.

“Yo también quiero saber lo que pasó”, sostuvo tajante. Pero en esa especie de diálogo con él mismo, reflexionó: “Nahir me protegió más de lo debido, no quería que yo tuviera problemas y tomó la peor de las decisiones”. De esta manera, Galarza se explicó los motivos por los cuales ella le podría haber ocultado durante tanto tiempo la presunta violencia de género de la cual era víctima por parte de su novio. “No te quiero decir que yo hubiera sido violento…”, agregó.

Por aquellos días, trascendió que el padre de Nahir había querido hacerse cargo del asesinato. “Si sirve que me haga cargo yo del hecho para que ella no vaya presa, lo hago. Mi vida no importa. Prefiero pudrirme yo en la cárcel antes de que le pase a ella. Pónganse en mi lugar. Uno hace lo que sea por su hija”, habrían sido sus dichos, pero el video de una cámara de seguridad que ubicaba a la joven en la escena del crimen lo obligó a desdecirse.

El 3 de julio de 2018, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú condenó a Nahir por unanimidad a prisión perpetua por considerar que había “quedado destruida la hipótesis de la defensa de que los disparos se produjeron de manera involuntaria”. Para la Justicia Nahir Galarza asesinó a Fernando Pastorizzo de dos balazos. Ese fallo fue confirmado en julio de 2019 por la Sala II de la Cámara de Concordia.

“Haría cualquier cosa por mi papá”

Después de ser condenada, Nahir rompió el silencio por primera vez en marzo de 2019 desde la cárcel de mujeres de Paraná, donde cumple condena. Ya en ese momento circulaba la sospecha del encubrimiento a su padre, pero lo llamativo fue la respuesta que dio la joven al ser consultada al respecto por Mariana Fabbiani (Eltrece).

“Haría cualquier cosa por mi papá”, dijo muy seria Nahir. La conductora se quedó en silencio unos segundos, y arremetió: “¿Aún soportar una cadena perpetua?”. “Sí, hasta una cadena perpetua”, replicó tajante.

La renuncia unos meses antes de su vocero, Jorge Zonzini, también alimentó la teoría del encubrimiento. Es que a través de un comunicado, el manager de medios habló de “diferencias irreconciliables” con el entorno de la joven, en particular con su padre, Marcelo Galarza. En ese contexto, reafirmó su lealtad con ella y señaló que según su opinión “Nahir no jaló el gatillo” que terminó con la vida de Pastorizzo.

“Un mentiroso”

La exesposa de Marcelo Galarza, Silvia Valiente, también sumó su voz cuando el bajo perfil tan celosamente cuidado por el policía empezó a desdibujarse. “Miente en todo”, sentenció. En una entrevista que dio tiempo atrás a otro medio local, la mujer contó que se había casado con él muy enamorada cuando tenía 20 años pero que las cosas no salieron como esperaba.

“Él me dejó cuando yo estaba embarazada. Me dejó sola. Se fue con otra mujer que también quedó embarazada al poco tiempo y que también la dejó cuando esperaba al bebé. A Román, mi hijo, le dio el apellido; al otro chiquito, ni siquiera eso”, detalló.

Y concluyó: “No es cierto ese perfil familiero y de buen padre que dice tener. No es un tipo recto, íntegro o un ejemplo de familia”.

El nuevo escenario

Tras la reciente denuncia de su hija, que lo acusó por el crimen de su novio cuando lleva más de cuatro años presa por ese mismo hecho, Marcelo Galarza volvió a expresarse públicamente. “Yo no lo maté”, sostuvo en un breve intercambio con el diario El Día, y añadió: “Todo esto es muy fuerte, que mi hija diga que yo fui el asesino. Igual, algo me veía venir”.

Como era de esperar, la suya no fue la única reacción al cambio de postura de Nahir. Consultado por este medio al respecto, Gustavo Pastorizzo, padre del joven asesinado, minimizó la denuncia contra Galarza al considerar que solo se trata de “un juego mediático” orquestado por la defensa de la joven.

En tanto, Silvia Mantegazza, la exmujer de Pastorizzo y madre de Fernando, opinó en el mismo sentido y prefirió mantenerse al margen de los medios. “El criterio es que la denuncia no tiene un mínimo de seriedad como para merecer una respuesta”, subrayó a TN su abogado, Rubén Virué.

Mientras tanto, la Justicia de Entre Ríos desestimó la denuncia por homicidio de Nahir Galarza contra su padre. La fiscalía determinó que el hecho imputado ya fue analizado y tratado en distintas instancias judiciales, indicó Télam.

En cambio, dieron apertura a la causa de abuso sexual infantil mencionado en la denuncia presentada por su abogada, donde Nahir detalla que su padre no la “defendió del abuso” que presuntamente sufrió de un tío paterno cuando ella era más joven, y explicó que “la violencia familiar era ejercida por Galarza”.

Hermida Leyenda había resaltado que “la madre era víctima terrible de violencia de género” y que va prestar declaración para ratificar todo lo denunciado. “Perimetral y botón de pánico para la madre de Nahir. El abuso sexual infantil va a tramitar en Paraná. Acompañamos pruebas. Otorgada la seguridad de Nahir en Paraná por la denuncia interpuesta”, escribió la letrada en su cuenta de Twitter.|