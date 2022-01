Después de los ascensos y cambios en algunas dependencias de la Policía, también aparecieron los cuestionamientos a esas decisiones tomadas por el Comando Jefatura, a cargo del comisario Daniel Guinchinau.

El Jefe de Policía ya quedó en el centro de todas las miradas con algunas declaraciones que soltó tras el brutal crimen del nene Lucio Dupuy.

Un comisario que supo ocupar un alto cargo cuestionó la decisión de ascender a comisario general a Susana Rodríguez, «que lo tiene merecido, si no porque lo publicitan como un reconocimiento a la mujer cuando no lo es. Si bien hay un reconocimiento, le dieron un cargo que no es importante dentro de la estructura. Además, a fines de febrero se tiene que retirar sí o sí».

«Hay mucha hipocresía en eso y quedó demostrado en los últimos cambios que se hicieron: le sacaron el cargo de directora de Administración a la comisario mayor Zunilda Monti, que es contadora y lleva más de 25 años en esa Dirección, y lo designaron a Guillermo Torres que es netamente operativo y viene de la Unidad Regional I», aseguró.

Agregó que «me duele que lo sacan como una reivindicación a la mujer lo de Rodríguez y Monti se ha roto el alma en la Policía. Es la que más conoce la administración pública, como nadie. Se ve que eso a alguien le está produciendo celos, si no no se entiende el cambio. No tiene sentido, porque no hay nadie que conozca la administración como ella, que insisto encima es contadora».

«Lo mismo pasó con la comisaria (Lorena) Pérez que era la única jefa de comisaría en la Unidad Regional I. Estaba a cargo de la Seccional Primera. Ahora quedaron todos hombres en las comisarías y a ella la mandan como segunda al Instituto Policial», comentó.

«Cambio de paradigma»

Sobre el Instituto Policial, el comisario que habló con este diario, aseguró que «lo desmantelaron» y que la preocupación más grande es que sacaron al personal con formación académica para nombrar como jefe a alguien que viene del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

«No hay coherencia en los cambios. Algo parecido pasa con el Instituto policial, que es un instituto modelo a nivel nacional, que es un lujo adentro y que siempre tuvo personas con mucha formación académica, con mucho trato humanitario porque de eso se trata cuando se quiere formar a un buen policía. Lo desmantelaron», afirmó. Fundamentó sus dichos en que «lo sacaron a Fix, con casi 30 años de experiencia, lo sacaron al segundo Roberto López, que era una persona con mucha formación, lo sacaron a Gustavo Núñez, que era el jefe del cuerpo de cadetes, lo sacaron a Sebastián Ceballos, que era el director de la Escuela de Especialidades. Y hay un cambio de paradigma muy grande porque traen como jefe a Héctor Sosa, hermano del Segundo Jefe de Policía, que viene del Grupo Especial, que viene de una fuerza rígida. Eso a mediano o largo plazo trae consecuencia, y desde el vamos ya es un cambio de paradigma», explicó.

La fuente que habló con este medio, dijo que las decisiones que tomó la cúpula policial provocó que gente de mucha experiencia se tuvieran que retirar, cuando hay una decisión política, a partir del proyecto de la ley de Seguridad Ciudadana de extender la carrera de la Policía. «En la nueva ley se está hablando de extender 5 años más la carrera de policía porque se retiran muy jóvenes, pero resulta que ahora con los cambios, hay gente de casi 30 años de servicio que se tuvieron que ir a la casa cuando se podrían haber aprovechado varios meses más. Esto son los casos de César Ojeda en Logística, Fix en el Instituto, Schmidt de Tóxico, Dupuy en Pico. En ese sentido hay disconformidad en la Fuerza y hay descabezamiento de jefes con muchos años de experiencia», completó.

Fuente: El Diario