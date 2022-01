En un comunicado, la Cancillería Argentina destacó el logro y destacó que el Grupo de Apoyo al Diálogo ha manifestado su fuerte compromiso con el Derecho Internacional y la solución pacífica de las diferencias entre los Estados.

“Reafirmamos la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, a la mayor brevedad posible, las negociaciones tendientes a encontrar una pronta solución a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes«, exigieron desde el Grupo y citaron las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El grupo también es integrado por otras figuras españolas como el Diputado y uno de los “padres de la Constitución española”, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, el ex Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, el ex –Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, y el ex – Secretario General de la OTAN y Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, Javier Solana.

«En tal sentido, destacamos las sucesivas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que instan al Secretario General a que lleve adelante gestiones de buenos oficios, a fin de que se reanuden las negociaciones tendientes a encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica a la referida disputa«, agregaron desde el Grupo de Apoyo al Diálogo.

El presidente Alberto Fernández destacó en su cuenta de Twitter el logro de Alfonsín y volvió a reclamar por la soberanía. En su cuenta personal de Twitter escribió: «Felicitaciones embajador Ricardo Alfonsín por promover el encuentro y la solidaridad entre España y Argentina. Mi gratitud a los ex presidentes de la democracia española que impulsan una solución acordada a nuestros reclamos soberanos sobre las Islas Malvinas«.