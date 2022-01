La secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Roxana Rechimont, reclamó que el gobierno provincial tome la decisión de no descontar presentismo y horas extras a los trabajadores que no pertenecen a Salud o Seguridad, pero se contagiaron de coronavirus por trabajar en plena pandemia.

Desde el estado comenzaron este mes a notificar a los trabajadores que faltan porque están aislados o contagiados de COVID que les pasarán carpeta médica. Eso significa que perderán el presentismo y horas extras. Hasta ahora un decreto nacional los amparaba. Pero el beneficio quedó nuevamente circunscrito a partir de enero para trabajadores de las áreas de Salud o Seguridad.

Rechimont dijo que hay trabajadores de otras áreas que también se contagian o quedan aislados por trabajar en pandemia. Y solicita que, en esos casos, el gobierno provincial tome una decisión de que no tengan pérdidas de su sueldo. Sostuvo que, de no hacerlo, habrá empleados que, ante la difícil situación económica, dejarán de aislarse o de informar contagios. Eso sería una contradicción con las pautas sanitarias que el mismo gobierno provincial estableció.

Las ART informaron que el decreto culminó el 31 de diciembre y no se renovó. Entonces, por sistema, las áreas de personal comenzaron en enero a pasar carpetas médicas. Eso significa que el personal afectado sufrirá descuentos de días, horas extras y presentismo cuando cobre el sueldo a principios de febrero.

«Estamos a tiempo de evitarlo, la Provincia puede hacerlo», alertó Rechimont en diálogo con este diario. «Tiene que haber un reconocimiento para los trabajadores que están trabajando en la pandemia y contrajeron COVID. Porque si no en algunos sitios específicos se va a generar un caos», insistió.

El pedido no incluye, aclaró la gremialista, a los trabajadores que están de licencia o no están acudiendo a los lugares de trabajo por ser de riesgo (código 080) y se contagian. En esos casos, obviamente, se interpreta que el contagio no se produjo durante la actividad laboral.

Segun contó, el secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontáa, les pidió un informe escrito con el planteo y se comprometió a llevar la inquietud a los más altos lugares de la estructura de la administración provincial.

«Estamos preocupados, nos encontramos con la situación de que tenemos trabajadores que no están incluidos en el decreto nacional que finalizó el 31 de diciembre de 2021 y la ART informó que al estar exentos y fuera del decreto se pasan carpetas médicas porque contrajiste covid o estas estás en una situación de aislamiento. Lo entendemos, si estás con código 80 y contrajiste covid, pases una carpeta y cortes ese código 80, pero la ART y el gobierno provincial lo debe considerar», aseveró Rechimont.

Los sectores que están amparados y, por lo tanto, tienen garantizado sus salarios completos son las fuerzas de seguridad y el personal de Salud. «El parte diario va con carpeta médica, eso quiere decir que quienes pasen covid positivo van a tener aislamiento, con una carpeta médica normal por enfermedad y esto lo que involucra a trabajadores y trabajadoras pierdan sus presentismos y que si está cobrando horas extras sufran descuentos», advirtió.

«Esta es una ola que nos va a llegar a todos, lamentablemente. El gobierno provincial debería prever estos casos específicos, para que estos trabajadores y trabajadoras tengan la cobertura que corresponde por ir a cumplir las funciones en una pandemia», completó.

La Pampa viene adhiriendo a todos los decretos nacionales. «Hay trabajadores que cumplimos funciones específicas durante la pandemia, como Defensa Civil, Canal 3, Contaduría, RRHH, distintas oficinas que tienen que funcionar para mantener la máquina del Estado. Vemos que hay una contradicción, por eso pedimos que no recaiga sobre la espalda de los trabajadores una normativa que nos parece injusta y que no deja resguardo a compañeros que cumplen roles específicos durante la pandemia», concluyó.