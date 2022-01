La mamá de Nahir Galarza apoyó su explosiva denuncia: «Quien mató a Fernando Pastorizzo fue su padre»

Yamina Kroh, la madre de Nahir Galarza, declaró este lunes en la Unidad Fiscal de Violencia de Género de Paraná y aseguró que le cree a su hija cuando dice que es inocente por el asesinato de Fernando Pastorizzo y que el verdadero autor del crimen es su padre, Marcelo Galarza.

“No pedimos la exclusión porque Galarza ya se fue. Y además le dieron a Yamina un botón antipánico, y se le dará seguridad a Nahir en la cárcel donde cumple condena perpetua por un crimen que no cometió”, precisó la abogada en diálogo con el portal Infobae.

Por otro lado, Leyenda apuntó duramente contra la Justicia entrerriana: “Que se desestimara la denuncia era una de las posibilidades. Ellos no dicen que no existió el hecho, sino que no pueden investigarlo. Agradezco que hayan sido tan previsibles, no esperaba otra cosa de una Justicia machista como la de Entre Ríos.