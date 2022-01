El Partido Justicialista de La Pampa le respondió a la mesa de conducción provincial que cuestionó el manejo de las políticas públicas frente a la tercera ola de covid. “La UCR pide manejo integral provincial de La Pampa en pandemia. Demuestran carencia de información o un amañado ejercicio de desmemoria”, dijo el PJ.

El comunicado del PJ es el siguiente:

CONTRA EL OLVIDO, LA MEJOR VACUNA ES LA MEMORIA

Vemos con sorpresa que la Unión Cívica Radical cuestiona las políticas sanitarias aplicadas en La Pampa, en el manejo de la pandemia de Covid-19.

Este partido cae, una vez más, en un intento por subestimar a la población pampeana, intentando mostrar una versión maliciosa de lo actuado por el estado pampeano, lejana a la verdad.

En primer lugar, la crítica llega justamente del partido que la última vez que gobernó el país lo dejó sin Ministerio de Salud. Seguramente no fueron asesorados por infectólogos, ni por ningún trabajador o trabajadora de la salud, sino por los empresarios amigos, que no solamente se enriquecieron aún más de lo que eran, sino que generaron el mayor endeudamiento de la historia de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional.

Desde el Partido Justicialista, Distrito La Pampa, consideramos que fue un absoluto acierto que el Gobierno Provincial, en la persona de nuestro gobernador Sergio Ziliotto, recurriera a profesionales de la salud para diseñar la estrategia sanitaria del manejo de la pandemia.

Asimismo, valorizamos el trabajo realizado por las y los infectólogos, lo mismo que de todo el equipo de salud de la provincia.

Como Partido Justicialista reiteramos nuestro apoyo y agradecimiento a las compañeras y compañeros trabajadores de la salid, de todos los niveles, por la entrega y compromiso demostrados.

Eso llevó, entre otros puntos a destacar que durante los picos de contagios, producidos antes de lograr el nivel de vacunación que hoy tenemos, no hubo que elegir a quién asignarle un respirador o una cama de terapia intensiva entre quiénes lo necesitaron. Está claro que el asesoramiento fue el indicado.

Desde el retorno a la Democracia, el acceso a las vacunas, como herramienta de prevención de enfermedades, es una tradición, y durante esta pandemia se pudo comprobar que la logística aplicada en adquisición de maquinaria de refrigeración para preservar vacunas, grupos electrógenos, informatización y capacitación de personal fue efectiva, logrando reconocimiento internacional.

Frente a esta estrategia, el espacio nacional que integra la UCR se erigió como el principal generador de voces antivacunas, intentando sembrar dudas y pánico ante los cargamentos de medicamentos que llegaron en forma continua, a partir de las gestiones de las autoridades nacionales.

Como dijera nuestro principal conductor, el General Juan Domingo Perón, “la única verdad es la realidad”. Los datos son incontrastables: a la fecha, cerca del 90% de la población pampeana cuenta con el esquema completo de vacunación.

El 75% de las y los niños pampeanos de 3 a 11 años tienen colocada ya su segunda dosis, y también la tienen el 84% de 12 a 17 años. Esto nos ubica como la provincia argentina con mejores porcentajes de vacunación en menores.

Tenemos un esquema de vacunación que es orgullo a nivel nacional. Está a la vista que la baja en la cantidad de internaciones y fallecimientos son gracias al efectivo sistema aplicado.

La respuesta, en cuanto a infraestructura hospitalaria, fue excelente. En tiempo récord se adaptaron y ampliaron centros de internación, se agregaron salas de terapia intensiva y se potenció el autoabastecimiento de oxígeno medicinal, en el que La Pampa es pionera.

Párrafo aparte merece la estrategia de testeos para detección de Covid 19 en La Pampa, a la eficacia del sistema público, se sumaron acuerdos con laboratorios privados para hacerlos en forma gratuita, a diferencia de otros estados provinciales donde se deben abonar en forma particular.

Recomiendan difusión de medidas de prevención, casualmente quiénes se cansaron de denostarlas, cuestionando cualquier medida que tomó el gobierno cuando aún no había existencia de vacunas. Se disfrazaron de libertarios e importantes dirigentes de ese partido fueron sorprendidos en reuniones fuera del marco de la legislación preventiva.

Son los mismos que exigían la compra de vacunas directamente desde la órbita provincial, cuando sabían que eso no se podía hacer. Evidentemente que la adquisición y distribución por parte del gobierno nacional demostró su efectividad.

En cuanto a la sugerencia de que las colonias de vacaciones se hagan al aire libre y se promuevan allí medidas de prevención, solo resta sugerirles que consulten a los jefes comunales de la UCR acerca del marco y la capacitación de los agentes que se desempeñan en el Pro Vida, y las estrictas medidas preventivas en las que se realizan. O simplemente que lean los medios de comunicación de los últimos días, donde se informa profusamente sobre el tema.

Lamentamos que recurran a la pérdida de vidas de pampeanos y pampeanas como herramienta para intentar acarrear simpatías para su cruzada.

La UCR pide manejo integral provincial de La Pampa en pandemia. Demuestran carencia de información o un amañado ejercicio de desmemoria.

Desde el Gobierno Provincial se acompañó a los sectores económicos en todo momento. Nunca se paró la actividad productiva provincial.

Hoy, las señales de reactivación son una realidad.

También reconocemos la tarea de la comunidad educativa pampeana. Apenas comenzada la pandemia, con muy poco tiempo, se adaptó el sistema de educación remota, y en las escuelas se continuó con la tarea social externa, a fin de que el acompañamiento a las familias que lo necesitaban se hiciera posible.

El trabajo junto a todos los municipios es destacable, porque en los momentos más críticos de la pandemia, se colaboró en forma conjunta para hacer más llevaderas las situaciones de aislamiento y asistencia de las personas afectadas.

Por todo lo expuesto, el Partido Justicialista Distrito La Pampa rechaza el documento emitido por la UCR provincial y su apelación a la desmemoria.

Les recordamos que, contra el olvido, la mejor vacuna es la memoria.

Fuente: Diario textual