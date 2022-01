Alrededor de las 2 de la madrugada del sábado en la localidad de Conhello, se hizo presente un hombre oriundo de Castex en una vivienda en donde reside su ex esposa junto a su actual pareja. El castense comenzó a agredir a su ex mujer y a su pareja con golpes de puño, ante la presencia de los hijos que tienen en común.

Cuando el agresor se retira de la vivienda, luego de golpear fuertemente a la madre de sus hijos y su actual pareja, se pide la presencia policial al oficial subinspector de Conhello Ezequiel Rolhaiser. De inmediato se tomó la denuncia y se comenzó a trabajar para poder dar con el agresor.

A las 9 hs del domingo se logra detener en la localidad de Castex al masculino. Durante el mediodía se hicieron dos allanamientos, le confirmó una fuente policial a Impacto Castex. Uno en la vivienda donde reside el agresor, ubicada en el barrio Brande Mandos, en dónde se secuestraron tres carabinas, tres escopetas, un fusil y municiones variadas de diferentes calibres, que corresponderían a dichas armas y otras más. También se allanó la casa de los padres del agresor, ubicada a pocas cuadras del primer allanamiento.

El detenido, que trabaja como camionero, no pudo demostrar la documentación de las armas, por lo que se van a iniciar actuaciones legales por la tenencia de las mismas.

El imputado amenazó con quitarles la vida a su ex mujer, su actual pareja y sus hijos menores de edad. Pasadas las 22 horas del domingo, el Fiscal dejó libre al masculino pero le puso una perimetral para que no pueda acercarse ni a su ex mujer y su actual pareja, ni a sus hijos. El camionero no puede ir a Conhello, y si su ex pareja viniera a Castex, tampoco podría acercarse.

Debido a las agresiones que el hombre efectuó sobre sus hijos, se le dio intervención al Área de niñez y adolescencia. Por ahora, los niños quedaron al resguardo de los abuelos paternos.