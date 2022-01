Kreplak: «Están todas las condiciones dadas para que la vacuna sea obligatoria»

Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, aseguró este domingo que «están todas las condiciones dadas para que la vacuna contra el Covid-19 sea obligatoria» en la Argentina, pero aclaró que el tema debería «discutirse en el Congreso».

Por otro lado, descartó nuevas restricciones a pesar de la abrupta subida de contagios de Covid-19 en las últimas semanas en el territorio bonaerense. «Si mirás los casos se asusta, pero si son todos leves o asintomáticos quizás no vale la pena frenar toda la sociedad y el crecimiento económico. Como no están aumentando las internaciones drásticamente, ahora no estamos barajando restricciones», remarcó.

En este sentido, adelantó que «le parece difícil pensar en que no vamos a abrir las clases teniendo abierto todo lo que tenemos hoy» y volvió a remarcar que los esfuerzos ahora están puestos en seguir vacunando. «El esfuerzo es vacunar a todos porque vemos que están más protegidos. Creo que el pase sanitario ayuda mucho», cerró Kreplak.