Al menos dos familias denunciaron en las últimas horas la rotura y robo en las tumbas de sus familiares en el cementerio de Sáenz Peña. Uno de los casos fue en la de un niño, en vísperas del Día de los Reyes Magos, y también en al menos otras dos, de las cuales se llevaron placas de bronce.

Una de las familias damnificadas reconoció que «no es solo un caso, cerca de nuestro familiar al menos cinco nichos fueron destruidos”.

Melina Albarracín, madre del niño Marcos, fallecido hace cinco años, comentó con indignación cómo destruyeron y robaron la tumba del niño. «Mi esposo al ingresar al cementerio y dirigirse al lugar pudo ver que la puerta del panteón estaba abierta, forzada y vio que faltaban algunos juguetes, muy caros a nuestros sentimientos y un anillo que su padre le había dejado».

«No puedo creer que una persona pueda tener el corazón tan dañado para venir y forzar el lugar de descanso de nuestro niño, eran juguetes con los que jugaba Marquitos y solo tienen valor para nosotros su familia. Ya el año pasado nos habían robado la placa, forzaron una de las puertas, pero no a este nivel de robarse los juguetes», dijo Melina.

Comentó que no cree que sea algo contra ella, porque vio que es algo que se repite con varias familias. Llamativamente, decidieron no realizar la denuncia el respecto porque ya no creen en la Justicia, «creo que no vamos a obtener ninguna respuesta que nos conforme”.

Por su parte las hermanas Mirian y Estela Núñez, también damnificadas, mencionaron que no es la primera vez que son víctimas de robos en el cementerio local. «Ahora vinimos y nos encontramos con la puerta forzada y el vidrio roto y robaron dos placas de bronce y cerca de la tumba de nuestros padres vimos que otras familias también sufrieron el mismo daño», señalaron.

Aseguran que en el cementerio «no te dicen nada, ahora vamos a pedir la ubicación del nicho para realizar la denuncia correspondiente» y agregaron: «No pueden barretear tres o cuatro nichos, robar, romper vidrios y nadie ve ni escucha nada, creemos que todo pasa acá adentro, lo único que podemos decir es que los tienen que cuidar no cuidan”.

«Es una impotencia lo que pasa cuando te roban, porque vos decís está descansando en paz y venís y encontrás todo roto, y no es solo un nicho son varios, alguien tiene que escuchar algo, pero nadie escucha nada», mencionaron las hermanas.