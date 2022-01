En el Centro Provincial Medasur se realizó este domingo el sorteo del Provincial de Fútbol que llevará el nombre de José Edgardo Topo González. Además, se anunciaron los cuartos de final del torneo femenino Mari Acevedo.

El subsecretario Ceferino Martínez Almudévar habló de la importancia de organizar en este ámbito el torneo, que deberá tener el cuidado de todas las partes y la responsabilidad, sobre todo, de los espectadores teniendo en cuenta el avance de casos positivos de coronavirus en la provincia.

De acuerdo a lo que arrojó el sorteo del torneo masculino, que comenzará el 30 de enero, en la Zona A estarán All Boys, Estudiantil de Castex, Racing de Castex y Huracán de Guatraché. Será la Zona de la Muerte.

En la B, se juntarán Costa Brava, General Belgrano, Deportivo Alpachiri y Matienzo de Ingeniero Luiggi. En la Zona C, Pampero de Guatraché, All Boys de Trenel, Ferro de General Pico y Deportivo Mac Allister. En la Zona D, Alvear FBC, Atlético Santa Rosa, Guardia del Monte de Toay y Argentino de Quemú Quemú.

Primero y segundo de cada zona, pasarán a cuartos de final, donde tendrán ventaja deportiva los mejores clasificados.

El fixture

Zona A, primera fecha, 30 de enero: All Boys – Estudiantil de Castex; Racing – Huracán de Guatraché. Segunda fecha: Huracán – All Boys; Estudiantil – Racing. Tercera fecha: Huracán – Estudiantil – Racing – All Boys. Cuarta fecha: Estudiantil – Huracán; All Boys – Racing. Quinta fecha: All Boys – Huracán; Racing – Estudiantil. Sexta fecha: Estudiantil – All Boys; Huracán – Racing.

Zona B, primera fecha: Costa Brava – General Belgrano; Deportivo Alpachiri – Matienzo de Luiggi. Segunda fecha: Matienzo – Costa Brava; Belgrano – Alpachiri. Tercera fecha: Matienzo – Belgrano, Deportivo Alpachiri – Costa. Cuarta fecha: Belgrano – Matienzo; Costa – Alpachiri. Quinta fecha: Costa – Matienzo; Alpachiri – Belgrano. Sexta fecha: Belgrano – Costa; Martienzo – Alpachiri.

Zona C, primera fecha: Pampero – All Boys de Trenel; Ferro de Pico – Mac Allister. Segunda fecha: Deportivo Mac Allister – Pampero; All Boys de Trenel – Ferro de Pico. Tercera fecha: Deportivo Mac Allister – All Boys de Trenel; Ferro – Pampero. Cuarta fecha: All Boys de Trenel – Mac Allister; Pampero – Ferro. Quinta fecha: Pampero – Deportivo Mac Allister; Ferro – All Boys de Trenel. Sexta fecha: All Boys de Trenel – Pampero; Deportivo Mac Allister – Ferro.

Zona D, Primera fecha: Alvear FC – Santa Rosa; Guardia del Monte – Deportivo Argentino. Segunda fecha: Deportivo Argentino – Alvear FC; Santa Rosa – Guardia. Tercera fecha: Deportivo Argentino – Santra Rosa; Guardia – Alvear FC. Cuarta fecha: Santa Rosa – Deportivo Argentino; Alvear – Guardia del Monte. Quinta fecha: Alvear FC – Deportivo Argentino; Guardia – Santa Rosa. Sexta fecha: Santa Rosa – Alvear FC; Deportivo Argentino – Guardia del Monte.

Femenino

También quedaron confirmados los cuartos de final del Provincial Femenino Mari Acevedo que comenzará el 16 de enero con los juegos de ida y el 23 con los partidos de vuelta. Los cruces serán Costa Brava de General Pico – All Boys de Santa Rosa; DXT – Carro Quemado; Atlético Santa Rosa – Cultural Argentino; y General Belgrano – Pico Football.

Semifinales, 30 enero y 6 de febrero

Fuente: El Diario