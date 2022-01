En este caso, Ana Paula Paulucci técnica del área, recorrió las localidades de Miguel Riglos y Tomas Manuel de Anchorena donde destacó que “se tienen en cuenta los cuidados y hay mucho acompañamiento”. Consideró que “la vacunación permite concurrir y trabajar con mayor tranquilidad” con respecto a la pandemia y sostuvo que se elevó el número de inscriptos. También dieron su parecer el intendente de Tomás Manuel de Anchorena, Gustavo Pérez quien apuntó que es estricto el control de las actividades. En tanto los responsables Oscar Bonifacio Calzada Roldán y Federico Boeris, refirieron a las diversas actividades que vienen realizando y su organización.

“Se tienen en cuenta los cuidados y hay acompañamiento”

Ana Paula Paulucci, integrante del equipo técnico de Pro Vida informó que “estuvimos visitando dos localidades, en primer lugar Miguel Riglos donde charlamos con el coordinador del Pro Vida y luego en Tomas Manuel de Anchorena. En ambos lugares están trabajando con protocolos, en burbujas, cada edad con su grupo rotando las actividades y disfrutando de la pileta que es uno de los atractivos de este Pro Vida. Se mantiene el espíritu del programa que es el de acompañar, compartir, aprender un momento de encuentro donde se ve a las chicas y los chicos disfrutando, participando de las distintas actividades con entusiasmo”.

Agregó que “en Miguel Riglos estuvimos justo en el inicio de las actividades y pudimos comprobar un ingreso muy ordenado, con mucho acompañamiento de quienes están que son las y los profesores y las y los líderes que los acompañan, se ve muy lindo y mucho compromiso de quienes acompañan a las chicas y chicos que asisten a los predios y por sobre todo, teniendo en cuenta los cuidados que hoy nos pone la pandemia por COVID-19”.

Consideró que “en cuanto a protocolos y cuidados este año la mayoría de las localidades vienen sosteniendo todo esto, no sé si hay diferencias específicas con el año pasado pero si se mantiene el trabajo por burbujas de no más de 25 integrantes lo que permite tener un orden y poder manejar de la mejor manera en caso de que haya alguna situación de contagio. Es la primera semana del Pro Vida pero se empieza a notar mayor cantidad de asistentes. Las familias ya no tienen tanto temor porque la mayoría estamos vacunados y se puede disfrutar de este tipo de actividades”.

Tomas Manuel de Anchorena “Control estricto en el cumplimiento de los protocolos”

El intendente local se lamentó porque “fue un comienzo donde se nos complicó un poco por el rebrote de la pandemia pero se pudo arrancar para que los chicos y chicas puedan disfrutar de esto tan lindo que es la colonia de vacaciones del Pro Vida”.

Informó que “se inició con todos los protocolos como se había pensado, hasta ahora se trabaja con normalidad, los casos de COVID-19 en la localidad vienen tranquilos así que se puede disfrutar a pleno en estas instalaciones de la pileta y el resto de los lugares donde trabajan los líderes con los distintos grupos”.

Gustavo Pérez destacó que “hay un control estricto de que se cumplan los protocolos no solamente en la mañana sino también por la tarde donde se llevan a cabo las otras actividades, se hace un seguimiento permanente para que esto pueda continuar y no tener que cerrar la colonia, ojalá se pueda seguir adelante durante todo el verano”.

Puntualizó que “este año se anotaron más niños y niñas con respecto al año pasado ya que muchos padres y madres tenían miedo, ahora estamos más tranquilos por el sistema de vacunación avanzado que tiene la Provincia y que nos permite tener mayores libertades, sabiendo que la pandemia no terminó”.

Aseguró que “ponemos énfasis en trabajar un poco más con las personas mayores ya que el año pasado no se pudo por la situación sanitaria por ser la edad que teníamos que cuidar, ahora ya están trabajando en lo que es este Pro Vida verano 2022”.

Oscar Bonifacio Calzada Roldán-Coordinador Colonia de Vacaciones Tomás M de Anchorena

El responsable de la Colonia de Tomás Manuel de Anchorena contó que “está desarrollándose el Ayelén, escuela de natación para jóvenes y personas mayores, Línea Joven y Cumelén, tratamos de abarcar todas las franjas etarias con propuestas abarcativas”.

Manifestó que “teniendo en cuenta los distintos protocolos estamos diferenciados por sectores con horarios iguales para todos de 9:30 a 12:30. Cada grupo trabaja en distintos sectores, con el salón de usos múltiples, la cancha, el quincho y la pileta. Además por la tarde asisten los participantes de Línea Joven durante tres veces a la semana al igual que el Cumelén para que no haya entrecruzamiento de grupos”.

Consideró que “es importante destacar las instalaciones que tenemos, además desde el municipio siempre están asistiéndonos y colaborando en lo que sea necesario. Tenemos una estructura muy buena tanto en la pileta como en los demás sectores donde están las canchas de futbol, cada lugar con sus vestuarios correspondientes, etc. En ese sentido de recursos e infraestructura estamos muy bien”.

Miguel Riglos: Buena cantidad de asistentes

Federico Boeris-Coordinador Colonia de Vacaciones comentó que “se inició a la colonia de vacaciones el martes 4 de enero con una burbuja para después ya continuar con la planificación que habíamos realizado para nuestra colonia. Estamos muy contentos por la cantidad de chicos y chicas asistentes”.

Puntualizó que “presentamos la planificación a la Provincia en el mes de noviembre del año pasado y nos organizamos por burbujas de acuerdo a los grupos etarios, como teníamos muchos inscriptos tuvimos que trabajar en burbujas alternadas en diferentes días y así evitar que se crucen los grupos, por más que tenemos un predio muy grande la idea es evitar la aglomeración”.

Contó que “con respecto al año pasado se incrementó la cantidad de participantes sobre todo en los más chiquitos lo que nos llevó a que esas burbujas vinieran solas al predio”.

Boeris admitió que “el Plan Pro Vida es la contención de los chicos y chicas, si bien se rumoreaba que podía haber una tercer ola de la pandemia, el intendente decidió hacer la colonia de vacaciones y ajustamos la planificación para que se pueda trabajar tranquilo y los chicos tengan su momento de esparcimiento, su espacio para divertirse, aprender, etc. El trabajo en las burbujas nos dio la posibilidad de poder tener una enseñanza de mayor calidad y personalizada porque al ser menos chicos por profe fue mejor, por ejemplo en la enseñanza de la natación ya que nosotros no tenemos pileta durante todo el año sino en el verano solamente. Hace 14 años que trabajo en este programa y es espectacular porque se contiene a grandes, chicos y adolescentes con las distintas escuelas deportivas y actividades”, finalizó.