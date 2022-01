Rocío Moreno, la expareja de Paulo Londra, apuntó contra el reconocido cantante de trap mientras atraviesa su octavo mes de embarazo: “No estuvo cuando lo necesité. No tiene madurez”.

La expareja resaltó que el músico regresó a las “andanzas y un ritmo de vida no compatible con la rutina familiar”. Y agregó: “Cada vez volvía más tarde o no volvía. Toqué fondo cuando se fue a Estados Unidos y me enteré por las redes sociales”.

Los motivos de la separación tienen que ver con un cúmulo de cosas que Rocío aguantó: “No puede ser que me descomponga y termine monitoreándome en las guardias con 17 de presión por circunstancias vividas provocadas por él”.

“No creo que tenga miedo, tiene que ver con las influencias, el entorno y él que no tiene madurez para saber dónde está y lo que debe hacer”, expresó la expareja en Teleshow. Afirmó que “dadas las circunstancias, hoy en día me doy cuenta que hay muchas situaciones que no se pueden naturalizar”.

Rocío espera el segundo hijo de Londra para fines de febrero. Ambos son padres de Isabella, de 1 año y cinco meses.