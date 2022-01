Desde 2019, Ángel de Brito era víctima de amenazas y extorsiones desde diferentes celulares y en las redes sociales. Sin embargo, este jueves se conoció que detuvieron al principal sospechoso de todos esos delitos: un hombre de 34 años, que fue apresado en la localidad bonaerense de 9 de Julio. En dicho operativo, las autoridades secuestraron una pistola calibre 22.

“Hola. Eu, me mandás un saludo. ¿Qué pasa? ¿Te hacés el canchero en la tele? No me suelen conocer por tener mucha paciencia. Te doy hasta las 16 para obtener una respuesta”. Estos son algunos de los menajes que De Brito recibió en 2019 y que le llegaban de distintos celulares y cuentas en redes sociales.

A raíz de esto, y de la denuncia que realizó su equipo de abogados integrado por Fernando Burlando y Martín Leguizamón, se inició una causa en la fiscalía de Cibercrimen de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del fiscal Horacio Azzolin. Además del arma, le encontraron tres teléfonos celulares, un módem, dos consolas de juegos y una tablet.

De la investigación realizada por la Justicia, que incluyó la participación de la División de Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, se llegó al domicilio en la localidad de 9 de Abril. Para ello, se rastrearon distintas direcciones IP hasta finalmente llegar al supuesto responsable. La noticia la dio a conocer Martín Candalaft, periodista de Infobae, en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, Ángel de Brito se pronunció al respecto y opinó: “Denuncié judicialmente a todos los que amenazan por redes sociales o por teléfono. Fue un gran trabajo silencioso de Martín Legizamón. Se iniciarán causas contra todos”, dijo el periodista a Clarín.