Una indignante situación se vivió en el Hospital de Tunuyán, Mendoza, cuando un grupo de pacientes que esperaban para ser hisopados comenzaron a discutir y a gritarle a una médica: “ Si no estás capacitada para estar 24 horas parada, no vengas», le dijeron.

El hecho quedó registrado en un video por otro paciente que filmó toda la situación con su celular y fue difundido rápidamente a través de las redes sociales, provocando una gran indignación.

“No tengo tiempo ni para ir al baño, así que no se quejen porque yo estoy acá esforzándome y dándolo todo”, dice la médica a los pacientes que comenzaron a gritarle y a reclamar por la demora en realizar los hisopados.

“Me duelen las rodillas, no puedo más”, explica la médica mientras el resto de las personas en la sala de espera seguían gritándole.

Fue entonces cuando uno de los pacientes que necesitaba hisoparse lanzó: “Que pongan a una persona que tenga las facultades para esto. Si usted no está capacitada busque a otra persona que venga, no nos falte el respeto a nosotros”.

La médica explicó que “nadie está capacitado” para esta situación de pandemia y que “si te faltara el respeto no atendería a nadie”.

“Si no estás capacitada para estar 24 horas parada, no vengas», le gritó el mismo paciente mientras que otro reclamó: «Yo pago todos mis impuestos y vos cobrás de mi plata”.

La mujer tuvo que explicar que no solo debía realizar hisopados sino también atender a pacientes con otras patologías más graves y realizarles los estudios correspondientes.

«Estoy dando lo más que puedo, más no puedo hacer. No he parado de atender, no es que estoy al pedo», se la escucha decir al final del video.